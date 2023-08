Po několika týdnech jednání, řešení a hledání je tým BK ARMEX Děčín před nadcházejícím ročníkem Kooperativa NBL kompletní.

Děčínští basketbalisté skončili v poslední sezoně na druhém místě. Vyhráli také český pohár. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman, DENÍK/Petr Widenka

Kádr úřadujícího ligového vicemistra a vítěze českého poháru pro blížící se ročník Kooperativa NBL 2023/24 tedy čítá třináctku jmen, kdy pod koš přišel zkušený černohorský pivot Maksim Šturanović a stálým členem se stal odchovanec Oliver Žižka. Sestavu na perimetru doplnili Tadeáš Slowiak a Michael Cubbage. Tým tak bude do nového ročníku vstupovat v obdobném složení jako před rokem. Příprava zatím probíhá podle plánu, když Matěj Svoboda plní reprezentační povinnosti v olympijské předkvalifikaci a oba noví cizinci se připojí v nadcházejících dnech.

Třináct stálých členů kádru doplní ještě na soupisce několik mladíků z mládežnického programu, kteří během srpna absolvovali přípravné období společně s A-týmem.

K odchodům bylo již dříve oznámeno rozhodnutí Tomáše Jansy, který především ze studijních důvodů namířil primárně do druhé nejvyšší soutěže. V klubu už nebude pokračovat ani David Žikla. Další změny pak jsou u třech zahraničních basketbalistů.

Asi nejvíce fanoušky zajímalo jméno Ty Nichols. Nejlepší střelec ARMEXu, dosahujicí v uplynulé sezóně 18,7 bodu, 4,5 asistence, 3,7 doskoku a 2,5 zisku. Ty se přidal k Válečníkům už na podzim 2021. Jeho setrvání v další sezóně se ukázalo jako správný krok a mrštný rozehrávač si povedenými výkony řekl o atraktivní angažmá. Děčínskému klubu a fanouškům však vzkázal: „Zatím jsem se nerozhodl, kde budu v nastávající sezoně hrát, ale Vám děkuji za ty poslední dvě sezóny. Obzvlášť na tu minulou budu vždycky s láskou vzpomínat. Přeji Vám všem jen to nejlepší do nového ročníku. Díky za všechno!“

Ani Igor Josipović se k Válečníkům nepřidá. V uplynulém roce odehrál 50 zápasů, dosahoval průměrně 6,4 bodu a 3,6 doskoku, ale především si získal srDCe fanoušků a příznivců klubu, byl i často zmiňovaným vzorem mezi mládeží a výrazně se zapsal pod celý historický ročník. Jak ale sám Igor řekl, v dalším angažmá by byl rád co nejblíže své rodině. I on poslal svůj vzkaz: „Byla to perfektní sezóna, byl jsem opravdu nadšený, díky za všechno! Na Balkáně máte vždy přítele. Přeji dobrou a zdravou sezónu!“

Odchází rovněž Jordan Bruner, který přišel do Děčína začátkem února ze Slavie Praha. Za Válečníky odehrál 30 utkání, nejvíce bodů (24) zaznamenal při výhře 89:85 proti Pardubicím v nadstavbě, nejvíce doskoků (17) pak stáhl ve třetím finále proti Opavě (89:67).

„V první řadě bych chtěl moc poděkovat všem klukům, kteří už v příští sezoně dres Válečníků neobléknou. Všichni zanechali v Děčíně výraznou stopu, ať už byli součástí klubu půl sezóny nebo několik let. Co se týče složení týmu na nadcházející sezonu, důležité pro nás bylo udržet „české jádro“ a také MVP loňské sezóny AJ Waltona. Jsem proto moc rád, že se nám to podařilo. Musíme vždy ale vycházet z našich finančních možností a i proto začneme sezonu ve složení, které jsme právě oznámili. Případné posílení budeme řešit až podle potřeb, možností a zdravotního stavu v průběhu sezony. Stejně tak to bylo i v loňské sezoně, kdy nás na nadstavbovou část A1 a Play Off posílil Jordan Bruner. Také chceme jít i v nové sezoně cestou, kterou jsme si vytyčili a to dávat co nejvíc příležitostí mladým hráčům. A nejlépe našim odchovancům. Samozřejmě to ale vždy bude záležet především na nich a na jejich výkonnosti. V každém případě věříme, že tým bude na novou sezonu konkurenceschopný a bude znovu připravený bojovat o medaile,“ pravil Lukáš Houser, generální manažer BK ARMEX Děčín.

Kádr BK ARMEX Děčín pro sezonu 2023/2024



Rozehrávači: AJ Walton, Tomáš Randýsek, Tadeáš Slowiak



Křídla: Matěj Svoboda, Filip Kroutil, Michael Cubbage, Lukáš Bobek, Lukáš Rozsypal



Pivoti: Tomáš Pomikálek, Maksim Šturanović, Petr Macháč, Martin Mach, Oliver Žižka



Přišli: Maksim Šturanovič, Michael Cubbage, Oliver Žižka, Tadeáš Slowiak



Odešli: David Žikla, Tomáš Jansa, Ty Nichols, Igor Josipovič, Jordan Bruner

Zdroj: bkdecin.cz