Děčín tak připsal druhé vítězství v řadě. Nutno dodat, že hosté nebyli kompletní, navíc se jim v úvodu střetnutí zranil jeden z důležitých hráčů. Bohužel na domácí straně nedohrál kapitán Šimon Ježek, který si v souboji roztrhl obočí a zápas pro něj skončil už v první čtvrtce. Po ní ale měli Válečníci už čtrnáctibodový náskok.

Severočeši postupně navyšovali svůj náskok, v poločase vedli 54:29. Po změně stran se pokračovalo podle děčínských not, sto nastřílených bodů překonal Lukáš Bobek, nakonec Válečníci dokráčeli k jasnému vítězství.

„Zápas to byl jednoznačný, soupeř postrádal několik hráčů základní sestavy. Přesto to bylo dobré utkání a zpříjemnilo naši tréninkovou dřinu. Daleko těžší to ale bude příští týden proti Chomutovu a následně proti Ústí,“ přiznal děčínský kouč Tomáš Grepl.

V příštím týdnu sehraje děčínská basketbalová parta dva přípravné zápasy na domácí půdě ve dvou dnech. A budou to pikantní souboje, jak už naznačil sám trenér Grepl. V úterý Děčín přivítá Chomutov, ve středu pak Ústí nad Labem. Oba duely začínají od 18 hodin.

BK ARMEX Děčín - BC Raiffeisen Flyers Wels 107:49 (29:15, 54:29, 79:40)

Body: Kroutil 20 (4x 3), Žikla 15 (1), Pomikálek 13 (2), Bobek 10, Mach 10 (1), Ježek 7 (2), Rozsypal 7 (1), Skalička 6, Grunt 6, Šiška 5 (1), Kotásek 4, Vlasák 4 - Fintel 17 (4x 3), Zulič 10, Andjelkovič 7, Tepic 5, Razdevsek 5 (1), Ray 4, Jakupovič 1.

Trojky 12:5, TH 19/30:10:25, doskoky 68:27, asistence 25:8, ztráty 21:20. Čtvrtiny: 29:15, 25:14, 25:11, 28:9.

Jaká jsou pravidla na domácí zápasy Válečníků?

Domácí přípravná utkání budou provázet zvýšená hygienická opatření v souvislosti se současnou situací, kdy je v souladu s nařízením vlády nutné na akce v uzavřených prostorách umožnit vstup pouze omezenému počtu diváků a v rouškách.

Diváci jsou povinni před vstupem do prostor ARMEX Sportcentra použít dezinfekci rukou, mít zakrytá ústa a nos, dodržovat rozestupy (doporučené 2 metry), neobsazovat vyhrazené řady a sedadla. Sezení je povoleno pouze v lichých řadách a mezi každými dvěma diváky musí být volná sedačka. Vedení klubu žádá diváky o zodpovědné chování a v případě respiračních potíží o zvážení účasti.

Na základě uvedených omezení je v tuto chvíli divácká kapacita pro přípravná utkání omezena na 200 osob.

Shrnutí pravidel:

- povinné zakrytí úst a nosu ve všech vnitřních prostorech ARMEX Sportcentra

- dezinfekce rukou při vstupu do haly

- neobsazování označených vyhrazených řad a sedadel

- udržování volné sedačky od vedle sedících fanoušků

- dodržování rozestupů a neshlukování mimo rodinné přislušníky