Válečníci drželi v prvním poločase s domácím souborem krok, v polovině utkání ztráceli tři body. Po změně stran už ale v obraně nestíhali, dostali 53 bodů a jsou před druhým osmifinálovým duelem v těžké situaci.

„První poločas jsme odehráli poměrně kvalitně. Ve druhém poločase to bylo horší. Začali jsme ztrácet na našem obranném doskoku a podkošovém prostoru, kdy nás porážel jednoduše Jakub Petráš. Získával jednoduché doskoky a dával body. Musíme za týden vyhrát a pokusit se manko smazat,“ hodnotil utkání Matěj Anderle, asistent trenéra BK ARMEX Děčín.

Severočeši v sestavě postrádali kapitána Šimona Ježka, pivota Pavla Grunta a také dva veterány – Jakuba Houška a Roberta Landu.

Kolín tak na Válečníky vyzrál podruhé v sezóně. V paměti zůstává prosincový ligový duel, ve kterém Děčín doma prohrál ostudně 75:105. „Za výhru jsme rádi. Ale pozor, je to stále pouze jeden poločas. Začátek byl z naší strany velmi vlažný. Po změně stran se to zlepšilo. Pokud si dobře vybavuji, tak ve druhém poločase neměl Děčín jediný útočný doskok. To už jsme předváděli takový výkon, který k nám patří,“ pochvaloval si kouč Kolína Miroslav Sodoma.

Medvědy střelecky táhl s 25 body Lee Skinner, nejlepším kanonýrem Děčína byl dvacetibodový pivot David Žikla. „Gratuluji domácím k vítězství. Ve druhém poločase bylo vidět, že nám docházejí síly. Kolín nás přehrál takticky a také svou vyzrálostí. Hráli jsme bez tří klíčových hráčů. Můžeme si z toho vzít nějaké plusy a mínusy,“ uzavřel vše David Žikla.

V sobotu 23. ledna čeká na Děčín od 18 hodin velmi důležité derby na půdě Ústí nad Labem.

BC GEOSAN Kolín - BK ARMEX Děčín 92:76 (16:22, 39:36, 64:55)



Body: Lee Skinner 25, Devante Wallace 22, Jakub Petráš 13, Jiří Jelínek 11, Filip Novotný 8, Adam Číž 5, Tomáš Merta 4, David Machač 4 - David Žikla 20, Ondřej Šiška 15, Tomáš Pomikálek 12, Filip Kroutil 9, Nestor Boyko 8, Martin Mach 6, Lukáš Bobek 2, Eduard Kotásek 2, Karel Vlasák 2.

STŘELBA 3B. 35/14:29/7. STŘELBA 2B. 34/17:36/22. TH: 25/16:11/11. DOSKOKY: 40:38. CHYBY: 6:12

ROZHODČÍ: Petr Hruša, Jan Jeřáb, Michal Perlík.