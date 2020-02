Oba týmy vstoupily do další fáze soutěže rozdílně. Zatímco Válečníci prohráli v Opavě a doma po srdnatém výkonu nestačili na kolos z Nymburka, Olomoucko dvakrát vyhrálo – doma porazilo Svitavy a v Praze vyzrálo na tamní USK.

„Olomoucko má silný tým, spoléhající na skvěle hrajícího Palyzu, Morgana a Kouřila. Chceme odehrát vyrovnané utkání a zlepšit naši nepříznivou bilanci proti soupeři z Hané,“ zdůraznil děčínský kouč Tomáš Grepl.

Ten bude stále postrádat dlouhodobé marody Landu a Grunta.

Ač o tom není ze strany BK Olomoucko nikde zmínka, na soupisce Hanáků se v posledních hodinách objevila dvě nová jména. Americké posily Shelton a Rose mají nahradit zmizelého Douglase a zraněného Morgana. Oba vzájemné zápasy Děčín prohrál, má tak Olomoucku co vracet.

„Olomoucko zahájilo nadstavbu dvěma výhrami a my se budeme snažit o to, aby nepřidalo třetí. S Olomouckem jsme dvakrát těsně prohráli v koncovce. Důležitá bude týmová obrana a doskok, pokud toto splníme, věřím, že uspějeme,“ řekl děčínský rozehrávač Lukáš Bobek.

„Děčínu se úplně v tomto ročníku nedaří, přesto je to úřadující vicemistr a to jednoznačně ukazuje, že jde o kvalitní tým. Jeho hráči nevypustí ani jeden souboj, rvou se do poslední sekundy. Jejich bojovnost je pověstná. Proto musíme hrát důrazně a bez chyb. Tím můžeme jejich víru v úspěšný výsledek nabourat,“ nabádá své basketbalisty trenér BK Olomoucko Predrag Benáček.

„Recept na úspěch je vlastně snadný. Potřebovali bychom zopakovat defenzivní výkon z utkání proti svitavským Turům. Kluci byli v obraně dostatečně rychlí, hodně pohybliví, byli ochotni udělat krok navíc a nedopustili téměř ani jednu volnou střelu. Je to náročný způsob hry, ale vede k vítězství. Budeme se snažit na poslední domácí vystoupení co nejvíce navázat,“ plánuje Benáček.

Válečníkům by vítězství nesmírně bodlo, posunulo by je blíže ke svým soupeřům v tabulce. Porážka je naopak ještě více přilepí k osmému místu.