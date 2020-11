"Samotná hra vychází ze základu Basketbalový svět LITE, což je menší stolní hra od MIDU Games - společnosti vydávající i další formy především z fotbalového a hokejového prostředí, odkud také vzešly hry různých sportovních klubů. Z basketu ale budeme první, na což jsme velmi hrdí. Výjimečnou záležitostí u těchto her je propojení s mobilní aplikací, jež obsahuje množství otázek. U naší hry to budou otázky zaměřené na historii, současnost a spoustu zajímavostí spojených s děčínským basketem," uvedl k projektu sportovní manažer BK ARMEX Děčín Jakub Důra.

Děčínský klub je velmi aktivní mimo hřiště dlouhodobě a ve stávající situaci, při nemožnosti přímého kontaktu, se ukazuje síla propojení klubu s příznivci. "Všechny naše projekty jsou zaměřené pro fanoušky i pro členy mládežnického programu, což tato hra výborně naplňuje. Otázky jsou tematicky rozmanité a postupným hraním si člověk připomene nebo se dozví mnoho informací. Věříme, že kromě zábavy, jíž hra bezesporu přinese, bude dalším dílem při budování klubové kultury a válečnického brandu," dodal Důra.

Unikátní menší stolní hru bude možné do Vánoc objednat přes klubový fanshop a půjde o limitovanou edici. V rozšířené nabídce se objeví v příštích dnech společně s dalšími lákavými produkty se značkou děčínského basketbalu.

Děčínský basketbal v roce 2020 slaví 75 let existence. Velká část tradičních oslav, založených na setkávání příznivců, fanoušků a bývalých i současných aktérů, musela být odložena nebo upravena. Současná situace dala vzniknout různým projektům basketbalového klubu, které by možná nepoznaly světlo světa. V hlavním výčtu by jistě neměl chybět seriál "Z televizní historie", Stezky Válečníka, webové znalostní kvízy, Studio Válečník s velmi zajímavými hosty, cvičení pro mládežníky (i jejich rodiče) a další drobné akce, které jsou více či méně provázané s dodáním energie pro překlenutí aktuální zvláštní doby nebo s pětasedmdesátým výročím.

