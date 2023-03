V neděli večer přepsali historii, když pro Děčín vybojovali první velkou trofej. Válečníci slavili zisk poháru, ve středu pak nekompromisně sekli v derby Ústí nad Labem a prokázali, že aktuálně mají vynikající formu.

Tomáš Grepl byl v derby na děčínské lavičce opět hodně impulzivní. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Basketbalové Válečníky z Děčína tak nepostihla vítězná kocovina po pohárových oslavách.

„Já jsem z Ostravy, mám něco za sebou, takže jsem oslavy zvládl. Samozřejmě něco proběhlo, udělali jsme pro Děčín historický úspěch. Ale věděli jsme, že nás čeká těžký zápas proti Ústí, takže jsme to nemohli přehnat. Bylo potřeba se zkoncentrovat na derby. Bylo asi vidět, že jsme si do něj přenesli dobrou formu z pohárového Final Four,“ prohlásil děčínský křídelník Matěj Svoboda, který nasázel Slunetě 28 bodů a stal se nejlepším střelcem středečního večera.

Výkon svých svěřenců ocenil i kouč BK ARMEX Děčín Tomáš Grepl. „Kluci to odmakali na plný céres. Po vítězství v poháru jsem jim řekl – slavte do půlnoci. Samozřejmě jsem apeloval na to, že nás už ve středu čeká těžké derby. Co se týče nějaké střízlivosti, byli hráči v pořádku. Zrovna po tom vítězném víkendu jsme si Ústí nepřál,na druhou stranu bylo také po poháru rozbité. My jsme to zvládli skvěle,“ pochvaloval si.

Jeho svěřenci nasázeli krajskému rivalovi 105 bodů, právě Svoboda byl ten, který magickou hranici překonal. „Sám ještě nevím, co se za to platí. Ale já jim nic nedám. Teď vážně, něco za to bude. Novým pokladníkem se stal Filip Kroutil, který mi to hned hlásil. Já jsem hlavně rád, že klíč od severu máme my. Minule jsme u nich dostali na pr…, teď jsme jim to vrátili,“ culil se děčínský snajpr.

Do konce nadstavbové části zbývá odehrát pět zápasů. Pak přijde na řadu play-off. Válečníci aktuálně drží třetí místo. Odrazili atak čtvrté Slunety, navíc s ní mají lepší vzájemné zápasy. V sezoně jí porazili ze čtyř pokusů hned potřetí.

„Rozhodně nekalkulujeme, jestli bude lepší skončit třetí, nebo čtvrtí, abychom se případně vyhnuli v semifinále Nymburku. Ten může klidně nadstavbu ještě vyhrát. Pokud chceme uspět, tak musíme porazit každého. Hlavně chceme koukat sami na sebe, rádi bychom si ten aktuální herní projev udrželi co nejdéle. Hrajeme hezký basketbal, hrozně nás to baví,“ zdůraznil Svoboda.

Úkol zní jasně. Udržet se do čtvrtého místa a začínat čtvrtfinále play-off v domácím prostředí.

„Ano, to je náš aktuální cíl. Dál už nemá smysl koukat. Pod námi je Kolín, Opava, Ostrava. Letošní sezona je vyrovnaná, každý může porazit každého. Nechceme nálepku spolufavorita na titul. Ani si jí nezasloužíme,“ zakroutil Grepl hlavou.

Ten se na závěr vrátil výkonům Matěje Svobody. Ať si každý říká co chce, ale Matěj Svoboda má aktuálně reprezentační formu a měl by být v nároďáku,“ dodal.

Nadstavba pokračuje o víkendu. Děčín hraje v Nymburce, Ústí hostí Pardubice.