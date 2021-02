Válečníci mají čtvrtý pokus proti soupeři, který prolomil svou historii

Konec základní části je tady. Děčínští basketbalisté už na své účasti v dolní nadstavbové skupině nic nezmění. Přesto by vítězství na půdě třetího Kolína mohla dodat Válečníkům vzpruhu. Proč? Jednak by to bylo zlepšení pozice pro boj o předkolo play-off, ale hlavně by to byl první skalp kolínských Medvědů v dosavadní sezóně.

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman