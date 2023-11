Poprvé a naposledy vyhráli děčínští basketbalisté na půdě soupeře 1. října na palubovce Ústí nad Labem. Od té doby prohráli venku čtyřikrát. Neblahou bilanci zlomili Válečníci v Pardubicích, kde po dominantním výkonu přejeli domácí výběr 99:64.

BK KVIS Pardubice vs. BK Armex Děčín. | Foto: Milan Křiček

Jediný tým vyhrál za uplynulých dvacet let v Pardubicích ligové střetnutí o 35 bodů či více. Pochopitelně Nymburk. Tohle konstatování platilo do soboty 11. listopadu, kdy Beksa po hanebném výkonu prohrála s Děčínem. Tedy soupeřem, který dosud kdovíjakou formou také neoplýval.

Jedna věc je, že bez zraněné trojice Brunk, Burda, Šafarčík byla pardubická sestava do značné míry omezena, jak šířkou rotace, tak kvalitativně. To je bez pochybností pravda.

Jenže současně to rozhodně neznamená, že by pohled na palubovku musel být pro pardubické fanoušky natolik tristní, jaký se jim nabízel po většinu tohoto zápasu. Domácí basketbalisté zcela propadli ve všech směrech a soupeře nestalo jednoznačné vítězství ani moc sil. Během druhé čtvrtiny si vypracoval dvouciferný náskok a po změně stran se Beksa propadala do stále hlubší bodové propasti.

O jejím počínání svědčí například zoufalá bilance zpoza trojkového oblouku (32/2!!), přičemž první pardubickou trojku dal Vyoral za beznadějného stavu ve 28. minutě. A také poměr bodů z rychlého protiútoku (6:29) asi komentář nepotřebuje…

Pozápasové komentáře:

Vanja Miljković (trenér Pardubic):

"Gratuluji Děčínu k vítězství. Dnešní zápas se mi nehodnotí dobře. Děčín je velmi dobrý tým, hraje hodně fyzicky, má výbornou přechodovou fázi, ale to všechno víme. Z naší strany byl dnešní zápas realistickým obrazem toho, jak na tom jsme, ať už z pohledu zraněných hráčů, nebo toho, jak hráči dokážou ukázat na palubovce svou tvář. Celé hodnocení je hlavně o tom, že jsme neukázali charakter."

Kamil Švrdlík (hráč Pardubic):

"Z naší strany to bylo trapné, ostudné, nekolektivní. Je mi fakt trapně, být tady v hale po takovém zápase… Tohle jsem ještě neviděl. Od nás to bylo strašně nekolektivní, ať v obraně, nebo v útoku, to říká všechno. Víc k tomu asi nemám žádný komentář."

Tomáš Grepl (trenér Děčína):

"Zápas hrály dva týmy, které se v tuhle chvíli nenacházejí v nejlepším rozpoložení. Jeli jsme sem s tím, že to prostě zkušíme, protože naše forma není na takové úrovni, kde by měla být. Pardubice to mají velmi podobné. Mají problémy se zraněnými hráči, což se jednoznačně projevuje. Výsledek je pro Pardubice možná až trošku krutý, ale nám spadloo do koše to, co nám normálně nepadá, což se na výsledku projevilo. Nemůžeme být nic jiného než spokojeni, za výhru jsme samozřejmě rádi. Klíčový byl první poločas - to, že jsme Pardubice přehráli poměrem 17:2 na body z rychlého protiútoku, to určilo ráz zápasu."

Petr Macháč (hráč Děčína):

"Zápas hodnotím z našeho pohledu pozitivně. Domácí byli v osvbanené sestavě, neměli Brunka, Šafarčíka a Burdu, tím pádem jsme se snažili toho co nejvíc využít. Zápas jsme kontrolovali skoro od první minuty. Domácím nepomohla ani jejich střelecká bilance, moc jim to tam nepadalo, u nás to takový problém nebyl. Chtěl bych vyzvednout výkon A. J. Waltona, dal 33 bodů, což je super."

BK KVIS Pardubice - BK ARMEX Děčín 64:99 (14:19, 30:47, 46:71)

Body Pardubic: Škifič 16 (8 doskoků, 6 získaných faulů), Alford 11 (7 asistencí), Pekárek 11 (11 doskoků), Švrdlík 9, Vyoral (1x 3), Potoček (1), Štěrba 3, Vrábel 2.

Body Děčína: Walton 33 (8x 3, TH 5/5, 10 asistencí, 5 zisků), Svoboda 20 (2x 3), Carter 13 (1x 3, 6 doskoků), Kroutil 10 (2x 3), Macháč 7, Slowiak 5 (1), Rozsypal 4, Mach 4, Šturanovič 2 (8 doskoků), Bobek 1.

Střelba za 2 body 20/41:21/41, za 3 body 2/32:14/27, TH 18/24:15/22. Doskoky 48:43 (útočné 18:8), asistence 12:25, ztráty 14:13, fauly 21:19.

Tabulka: 1. Nymburk 8/2, 2. Opava 9/3, 3. Ústí nad Labem 7/4, 4. USK Praha 7/4, 5. Kolín 7/5, 6. Písek 5/4, 7. BK ARMEX Děčín 6/6, 8. Basket Brno 5/5, 9. Pardubice 5/7, 10. Olomoucko 3/8, 11. Slavia Praha 3/8, 12. Ostrava 1/10.