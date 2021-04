Na hřišti by se měl v děčínském dresu objevit nizozemský pivot Craig Osaikhwuwuomwan. Třicetiletý pivot s krkolomným příjmením je bývalým mládežnickým reprezentantem. V letošním ročníku nastupoval v dresu Leeuwardenu, kde strávil většinu své kariéry. Zahraniční zkušenosti nabyl Craig v britském Plymouthu, gruzínském Rustavi a německé Bochumi. V rodném Nizozemsku kromě pěti ročníků v Aris Leeuwarden, nastupoval v nejvyšší lize také v dresu Nijmegenu, Groningenu a Zwolle. Statisticky nejpovedenější ročník byl ten nedokončený minulý, kdy dosahoval průměrů 11,1 bodu a 8,6 doskoku na zápas. Nový děčínský dlouhán nakukoval v letech 2011, 2013 a 2014 i do seniorské reprezentace Nizozemska.

„Pod košem, kde jediným typickým centrem je Pavel Grunt, máme slabé místo celou sezonu. Tím, že přichází Craig, dáváme jasně najevo, že boj o play-off nevzdáváme,“ zdůraznil Lukáš Houser, generální manažer BK ARMEX Děčín.

Situace kolem pivotů v Děčíně byla hodně smolná. Vedení se tuto pozici snažilo zacelit Nikolou Ščekičem. Toho měl po jeho onemocnění COVIDEM-19 nahradit Nemanja Bezbradica z BK Olomoucko. Ten, prý po neshodách se svým předešlým klubem, již podepsanou hráčskou smlouvu nedodržel. Dalším hráčem měl být Mikolaj Witlinski z týmu polské nejvyšší soutěže Asseco Gdynia. Den před odjezdem do Děčína však také nemocněl COVIDEM-19.

„Především bych chtěl poděkovat organizaci a trenérům za možnost být součástí týmu. Jsem z toho nadšený a těším se na spolupráci s novými spoluhráči a trenéry. Přál bych si, abych se mohl těšit i na fanoušky v hale… Budeme tvrdě pracovat a pokusíme se něco dokázat,“ řekl samotný Craig Osaikhwuwuomwan.

Posílení na pozici pivota kvituje i trenér Válečníků Tomáš Grepl. „Jsme rádi, že po enormním úsilí ze strany vedení klubu se povedlo přivést posilu pod koš. Craig je hráč na pozici 4/5 a my všichni doufáme, že se co nejrychleji začlení do týmu před vyvrcholením letošní sezóny,“ uvedl Grepl.

O soupeři v předkole rozhodnou dvě poslední kola nadstavby A2, v nichž se kromě domácího souboje Válečníků s Královskými Sokoly (středa 14. dubna v 18.00, přenos od 17.40) a zápasu na palubovce Svitav (sobota 17. dubna v 17.00), sehrají ještě duely (ve středu Svitavy - Ústí a v sobotu Ústí - Hradec).