Tomáši, nadstavbovou skupinu A2 jste zakončili na devátém místě. Byla to pro vás docela bláznivá část sezony, nemyslíte?

Tohle nás provázelo celou sezonu. Byly to takové výsledkové vlny. Bohužel nám zdravotně vypadlo několik hráčů, hodně zápasů jsme nemohli hrát v kompletním složení. Nebylo to zrovna ideální. Když to řeknu jednoduše, tak se teď snažíme celou sezonu dohnat. Moc času samozřejmě nebylo. Po posledním utkání v Ostravě jsme celý týden poctivě trénovali a věřím, že jsme na Hradec dobře připraveni.

Jaká byla z vašeho pohledu ta „horší“ nadstavbová skupina?

Samozřejmě hrát elitní skupinu by bylo daleko pestřejší. My jsme si na té deváté pozici vytvořili dobrý náskok, ten polštář byl velký. Sami jsme si to závěru udělali zajímavější.

Dobře jste se navnadili na zápasy v Maroldovce. Před vlastními fanoušky jste totiž vyhráli všechny nadstavbové bitvy.

My víme, že tam jsou rozdíly v našich výkonech. Ukázalo se, že doma tu sílu máme a dokážeme jí přetavit ve vítězství. Pro nás by bylo nejlepší vyhrát první zápas v Hradci a doma mít více klidu.

Hradec vás naposledy vyřadil z předkola. To se ale hrálo na dva zápasy a součet skóre. Jaký systém vám je bližší?

No, jelikož jdeme z devátého místa, tak bych radši hrál jenom na ty dva zápasy (smích). Dává to smysl, že tým, který skončil v tabulce osmý, má výhodu domácího prostředí.

Soupeře pro předkolo vám určilo až poslední kolo. Kalkuloval jste, jestli bude lepší Hradec nebo USK?

Vůbec, bylo mi to jedno. My koukali sami na sebe, chtěli jsme alespoň udržet to deváté místo. To se podařilo. Oba týmy jsou jiné. USK má mladší mančaft, Hradec je zkušenější. Moc dobře si pamatujeme, jak nás naposledy vyřadil. Máme mu co vracet.

Máte na Hradec vítězný recept?

Hradec má zkušenější tým, ale my ho máme zase mladší. Mohli bychom je utahat, přeci jen jsou to starší kluci. Věřím v naší širší lavičku, to by mohlo rozhodnout.

Jaké vůbec byly ty vaše poslední tréninky? Co jste pilovali?

Pilně jsme studovali hru Hradce, jejich systémy a herní styl. Na tréninku jsme se zaměřovali na pohyb v obraně a sehrání v útoku. Máme tu nového hráče, takže je potřeba, aby zapadl do koncovky. Hlavně to musíme nějak poskládat. Nic zásadního jsme neměnili.

Změny v hráčském kádru byly v Děčíně během sezony opravdu velké. Pamatujete podobné rošády?

No, myslím si, že v děčínské historii se tohle snad nikdy nedělo (smích). Bylo to dané několika faktory – zranění, osobní důvody, horší výsledky. Celá sezona je fakt specifická. Rozhodně to není podle našich představ. Na začátku tady byl takový tým, který nám dovolil rozpočet. Postupně jsme to doháněli. Teď tu máme, podle mě, nejsilnější tým za celou sezonu. Uvidíme, na co to bude stačit.