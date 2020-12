Působilo to jako Jekyll a Hyde. Děčínští basketbalisté proti Hradci Králové předvedli dvě herní tváře. Ještě na začátku druhého poločasu Válečníci ztráceli na Královské Sokoly 25 bodů. Z bahna se ale neskutečně vyhrabali, ztracený zápas dovedli do prodloužení, kde nakonec urvali cennou výhru.

Lavička BK ARMEX Děčín při utkání proti Hradci Králové. Zleva asistent trenéra Matěj Anderle, uprostřed sportovní manažer Jakub Důra, vpravo trenér Tomáš Grepl. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

„I kdybychom prohráli, tak musíme být spokojení s druhým poločasem. Byla tam velká energie a intenzita v obraně. To je hra, kterou by se měl Děčín prezentovat. Drbu si ale hlavu, proč máme tak obrovské výpadky. Za ten první poločas jsme si snad ani nezasloužili vyhrát. Jde to za mnou. Hráči ukázali, co v sobě mají. Já to z nich musím dostat,“ řekl děčínský kouč Tomáš Grepl.