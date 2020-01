Kouč Děčína Tomáš Grepl ale ví, že jeho svěřence na kolínské palubovce nečeká nic lehkého. „Kolín je obzvláště v domácím prostředí nepříjemný soupeř. Navíc se posílil o dva nové Američany. Prostě se musíme připravit co nejlépe, jelikož nás čeká těžký duel,“ má jasno trenér BK ARMEX Děčín.

Kolín prožívá mizernou ligovou sezónu. Dvě výhry, aktuálně poslední místo v tabulce, jedenáct porážek v řadě. Nelichotivá bilance. „V pohárovém utkání s Děčínem se chceme odrazit k lepším zítřkům. Uvidíme, zda-li do utkání již budou moci zasáhnout dvě nové akvizice, což by našemu herními projevu mohlo pomoci. Soustředit se chceme především na naší obrannou činnost, která je v posledních týdnech katastrofální,“ má jasno Filip Rytina, asistent kolínského trenéra.

Děčín nebude kompletní – na marodce jsou stále Grunt s Landou. A to by nemuselo být všechno. „Máme po utkání v Brně zdravotní problémy, takže doufám, že uschopníme do středy co nejvíce hráčů a popereme se o postup do čtvrtfinále Českého poháru,“ slíbil Grepl.

Utkání osmifinále Českého poháru se hraje ve středu 8. ledna od 17.45 v Kolíně. Pokud by Děčín zvítězil, tak by ve čtvrtfinále narazil na lepšího z dua Ústí nad Labem – Chomutov.