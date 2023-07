Post klasického pivota v BK ARMEX Děčín na pozici 5 vyplní pro ročník 2023/24 Maksim Šturanović. Válečníci o tom informovali na klubovém webu.

Maksim Sturanovič přichází do Děčína. | Video: bkdecin.cz

Černohorský pětatřicetiletý basketbalista prožívá bohatou kariéru, jež začala v Nikšići a přes dvouletou bosenskou anabázi pokračovala do srbského Bělěhradu (Radnicki a FMP), aby směřovala znovu do Bosny (tentokrát Sarajevo, kde okusil i FIBA Europe Cup), aby následovaly tři výrazné ročníky v Rumunsku (Pitesti a Galati). Naposledy byl lídrem Královských Sokolů v Kooperativa NBL.

209 centimetrů vysoký pivot dosahoval v uplynulém roce úctyhodných průměrů, kdy za 28,7 minut dával 15,6 bodu, doskakoval 8,5 míče (4. v lize) a dvojky zakončoval s 59,7% úspěšností. Proti Děčínu se v obou duelech vytáhl, kdy zatížil naše konto 25, respektive 23 body. Ani jeho výkony nezabránily sestupu Sokolů z nejvyšší soutěže, ale v uvedených ukazatelech byl ze všech hradeckých, kteří odehráli větší počet zápasů, nejlepší. Výběr nejpovedenějších Maksimových akcí z Hradce Králové naleznete v odkazu pod článkem.

"Sháněli jsme klasického statného pivota, nejlépe i s dostatkem zkušeností, které by mohl předávat našim mladším hráčům na tomto postu, a společně s kapitánem Tomášem Pomikálkem tak pod košem vytvořil zkušený tandem. Maksim všechny tyto parametry splňuje, navíc zná z loňska i českou ligu, kde kromě dobré hry dosahoval i zajímavé statistiky - ty nejsou to hlavní, co bychom od něj požadovali, zkrátka věřím, že do fungujícího týmu zapadne a vhodně ho doplní," uvedl Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.