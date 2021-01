„Nikola Šćekić je vyústěním naší snahy posílit tým v podkošovém prostoru. Nepřichází jako hvězda, ale jako posila ano. Samozřejmě se jedná o hráče v našich možnostech, přesto věříme, že nám pomůže tam, kde to nejvíc potřebujeme,“ uvedl generální manažer BK ARMEX Děčín Lukáš Houser.

Pětadvacetiletý basketbalista stihl v letošním ročníku v makedonském KK CRN Dream Struga sedm utkání s průměry 14 minut, 5 bodů, 2 doskoky. V předchozí nedokončené sezóně nastupoval za tradičně silný klub srbské ligy KK Vršac Swisslion s průměry 4 body a 2,5 doskoku za 9 minut. „Big Nik“, jak Srbovi začali přezdívat, prošel americkým univerzitním systémem, když po ročníku střední školy v Orlandu vystřídal postupně Univerzity of New Mexico, Hutchinson Community College a Univerzity of South Florida.

„Celou sezónu bojujeme s problémy pod košem. Velký dík patří Koubovi a Robertovi, že se obětovali a šli nám pomoct v nelehké situaci. Dopředu však u obou bylo jasné, že jde jen o výpomoc a nikoliv řešení. Jsme rádi za velkého pivota, který zatím působí slibně a uvidíme, jak se dokáže zadaptovat. Podle jeho přínosu pak vedení vyhodnotí, jestli zůstane i po zkoušce,“ nechal se slyšet děčínský trenér Tomáš Grepl.

216 centimetrů a 110 kilogramů z něj udělá v současnosti jednoho z nejvyšších mužů soutěže, přičemž je však na své parametry velmi pohyblivý a také slušný střelec z větší vzdálenosti. Nik přichází do Děčína na dvoutýdenní zkoušku, po níž se rozhodne, zda u Válečníků zůstane do konce sezóny. V tomto týdnu čeká srbského hráče vyšetření, testy, a pokud se podaří vyřídit všechny formality, mohl by nastoupit už ve středu v pohárovém duelu proti Kolínu.

Čerpáno z webu bkdecin.cz