„Jsme rádi, že se Eda rozhodl kývnout na děčínskou nabídku a doplní naši perimetrovou sestavu. Bude důležitým hráčem na pozici 1/2 a věřím, že naplní očekávání na obou polovinách hřiště,“ řekl děčínský kouč Tomáš Grepl.

Eda je 187 cm vysoký a předchozí dva ročníky ve Svitavách zapisoval 10 a 12 minut, 3,4 a 3,3 bodu, 1,6 a 2,1 asistence průměrně na zápas. V uplynulé sezóně měl pak průměry 15 minut, 4,5 bodu a 1,7 asistence, přičemž zakončoval s úspěšností 54% za dva, 36% za tři a 91% při trestných hodech. Ve druhé nejvyšší soutěži pak vypomáhal v Basketbal Polabí k průběžnému třetímu místu v tabulce průměrně 21 minutou, 9 body, 4 asistencemi a 3,5 doskokem v osmi zápasech.

„Nabídka z Děčína mě velmi potěšila, protože je to tým, který se poslední sezóny pravidelně účasní bojů o medaile. Těším se na nové prostředí, nové výzvy a doufám, že na úspěchy z předešlých let navážeme i v následujících sezonách,“ pevně věří Kotásek.

Ten má zkušenost z reprezentačních výběrů, když prošel všemi mládežnickými týmy - U16, U18 i U20. V roce 2014 na ME U16 divize B skončil tým vedený Petrem Czudkem na 4.místě a Eda měl průměry 3,1 bodu, 3,4 doskoku a 1,3 asistence. ME U18 2016 divize B svedlo Edovu cestu s trenérem Tomášem Greplem a jeho průměry při zisku 8.místa byly 5,5 bodu, 5,4 doskoku a 2,1 asistence. Pod vedením Ladislava Sokolovského získali U20 na ME divize B 6.místo a Edovy statistiky se znovu zlepšily na 7 bodů, 4,4 doskoku a 3,4 asistence v průměru na utkání.