„Je to opravdu cenná výhra, protože Brno aktuálně hraje opravdu velmi dobře. Utkání to bylo kvalitní, zajímavé a napínavé. Naše obrana stále hapruje. I proto si myslím, že jsme byli šťastnější a ne lepší tým,“ sportovně uznal děčínský kouč Tomáš Grepl.

Děčín sice po první třetině ztrácel šest bodů, v té druhé ale předvedl uragán. Vyhrál jí 30:7 a v poločase si hýčkal náskok 17 bodů. Střeleckým lídrem Válečníků byl Tomáš Pomikálek, který Brno nasázel 24 bodů a potvrdil, že je v poslední době v dobré pohodě. „Jsem fakt šťastný, že jsme to zvládli. Musíme si ale zaklepat a poděkovat, že jsme to nakonec dotáhli," podotkl Pomikálek.

Domácí sice ve druhém poločase náskok Děčína dotahovali, důležité vítězství ale Válečníci udrželi. „Prohráli jsme ale tři čtvrtiny, to o něčem svědčí. Na druhou stranu je potřeba vyzdvihnout druhou čtvrtinu. Tam jsme hráli dobře v útoku, tak i v obraně. Na defenzivě ale musíme stále pracovat,“ dodal kouč Děčína.

„Absolutně si nedokážu vysvětlit druhou čtvrtinu, kdy jsme dostali sedmnáct bodů z rychlých protiútoků po naších ztrátách, které byli dětinské, žákovské, triviální. Šňůrou osmnáct-nula jsme Děčín úplně dostali na koně. Zastavovali jsme to dvěma oddechovými časy, to se vůbec nepodařilo. Musíme rychle zapomenou na druhou čtvrtku a soustředit se na to, co nás zdobilo v ostatních čtvrtinách," konstatoval domácí trenér Lubomír Růžička.

Válečníci poskočili na sedmé místo, ve středu 8. ledna nastoupí od 17.45 v Kolíně, kde si to s domácími rozdají o postup do čtvrtfinále poháru.

mmcité1 Basket Brno - BK ARMEX Děčín 79:82 (21:15, 28:45, 59:65)

Body: Roby 24 (2x 3), Stegbauer 16 (4x 3), Novotný 12 (3), Smithson 9 (1), Jokl 6, Kozina 5 (1x 3, 5 asistencí), Krakovič 4 (7 doskoků, 5 asistencí), Nečas 3 (1x 3) - Pomikálek 24 (1x 3), Autrey 13 (1), Carlson 12 (1x 3, 12 doskoků), Šiška 11 (1x 3, 8 asistencí), Vukosavljevič 8, Kroutil 9 (1x 3), Ježek 5.

Střelba za 2 body 19/36:27/50, za 3 body 12/29:5/12, TH 5/7:13/18. Doskoky 35:29 (útočné 12:8), asistence 22:22, ztráty 19:15, fauly 19:15. Diváci: 493.