„První čtvrtina byla hrozná, kvůli dlouhé cestě nám prostě trvalo, než jsme se rozběhali. Druhá čtvrtka byla skvělá, ale třetí zase špatná. Tam se utkání zlomilo, snad pět minut jsme nebyli schopni dát koš. Závěr rozhodla koncovka, kdy vyhrál šťastnější tým. Celému týmu chci poděkovat za bojovnost. Ve středu nás čeká další zápas, máme dalšího zraněného hráče. To je komplikace,“ kroutil hlavou Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Severočechy táhli tradiční střelci. Ty Nichols dal 29 bodů, trefil tři trojky. Walton přidal 19, Svoboda 18. Zbytek týmu ale bodově paběrkoval. „Není potřeba chodit okolo horké kaše. Jsem naštvaný, že jsme tady nevyhráli. Nebyli jsme kompletní, přesto jsme tady mohli vyhrát. Možná ale nakonec rozhodlo to, že Ostrava měla širší rotaci,“ přiznal děčínský křídelník Matěj Svoboda.

V tabulce osmá Ostrava srovnala svou ligovou bilanci na devět výher a devět porážek. „Jsem spokojen s výhrou, ale nejsem spokojen s předvedenou hru od konce druhé čtvrtiny, kdy jsme to asi pod nějakým dojmem uchlácholení soupeři darovali. Byly tam ztráty, vypnutí na doskoku a soupeř vycítil šanci. Pak nás stálo spoustu sil vrátit se do zápasu. Mohlo to být o dost lehčí utkání, kdybychom pokračovali v nastoleném trendu z první periody. Vyhráli jsme důležitý zápas s druhým celkem tabulky, to bereme všemi deseti a jedeme dál," přiznal ostravský kouč Adam Choleva.

NH Ostrava - BK ARMEX Děčín 87:78 (31:19, 39:47, 59:59)

Body: Mathon 23 (1x 3, 14 doskoků), Radukič 22 (1x 3, 12 doskoků, 4 asistence), Morgan 18 (2x 3), Majerčák 10 (2x 3), Svoboda 5 (1), Šmíd 5 (1), Bohačík 2, Belikov 2 - Nichols 29 (3x 3, 4 zisky), Walton 19 (2x 3, 3 asistence), Svoboda 18, Kroutil 5 (1x 3, 6 doskoků), Mach 4, Josipovič 3 (6 doskoků).

Střelba za 2 body 23/36:22/47, za 3 body 8/24:6/24, TH 17/17:16/23. Doskoky 42:32 (útočné 10:13), asistence 16:9, ztráty 18:7, fauly 20:22. Diváci: 750.

Tabulka: 1. Brno 14/4, 2. Nymburk 12/6, 3. Děčín 12/6, 4. Kolín 10/7, 5. Pardubice 10/8, 6. Ústí n. L. 10/8, 7. Opava 10/8, 8. Ostrava 9/9, 9. USK Praha 7/10, 10. Slavia Praha 5/13, 11. Olomoucko 4/14, 12. Hr. Králové 4/14.