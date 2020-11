To samé se opakovalo v posledním utkání s Opavou. Svěřenci Tomáše Grepla za druhou půli dali jenom 24 bodů a nakonec padli. V tabulce jsou zatím předposlední. „S Opavou jsme měli vyhrát. Byl to zápas nahorů a dolů, bylo tam hodně chyb. My jsme jich bohužel udělali víc. To rozhodlo,“ řekl mladý děčínský pivot Martin Mach.

Nevyrovnanost výkonů v jednotlivých fázích zápasů. To je hlavní aktuální bolest týmu ze severu Čech, který je na zatím na předposledním místě v tabulce. „Tak tuhle otázku jsme si po zápase všichni kladli. Problém našich druhých poločasů nejlépe zhodnotil Tomáš Pomikálek. Ten první hrajeme dobře, protože naše akce dotáhneme do konce. Buď je to hra jeden na jednoho, nebo volná střela. Jenže po pauze si každý z nás akci upravíme podle svého. Spíše hledáme chyby v obraně soupeřů, než abychom si je vynutili tím, že si dáváme míč z ruky do ruky. Prostě tak, jak nám to nalajnoval trenér,“ zdůraznil Mach. „Akce přestaneme hrát do konce. Pak jsou z toho těžké střely, nebo zoufalé nájezdy do tří hráčů. Musíme prostě hrát čtyřicet minut stejný basketbal. To je náš největší problém, kterého se musíme co nejdřív zbavit,“ dodal.

Role mladého basketbalisty je na hřišti jasná. Musí čistit prostor pod děčínským košem, útočná nadstavba je u Macha bonusem. „Mým úkolem je hlavně ta obrana. Když udělám chybu v útoku, trenér ještě přimhouří oko. V defenzivě to ale musí být na sto procent. Moje druhá role je na útočném a obranném doskoku, kde můžu být týmu také užitečný,“ vysvětlil rodák z Domažlic.

Válečníky čeká ve středu dohrávka proti Ostravě. Během dvou týdnů tak sehraje pět zápasů, následuje reprezentační pauza, do akce pak Děčín půjde v prosinci. „Je to bezpochyby fyzicky náročné, ale Pepa s Terkou odvádějí skvělou práci. Všechny kluby mají náročný program, my se na nějakou únavu nemůžeme vymlouvat. Po tak dlouhé pauze jsme se konečně dostali do zápasového tempa. Je škoda, že z něj díky reprezentační pauze vypadneme. Na druhou stranu je dobře, že si trochu odpočineme a doléčíme zdravotní problémy,“ pokračoval Mach.

Právě středeční bitvu s Ostravou by měli Válečníci zvládnout. Jít do reprezentační pauzy s výhrou v zádech je vždy dobrým vkladem do další práce. „Musíme hrát stejně celý zápas. Je možné, že sem tam přijdou herní výpadky. My se musíme snažit, aby jich bylo co nejméně. Ostrava je také mladý tým, který hraje rychlý basketbal. My hrajeme doma, všichni ví, že k nám se nejezdí vyhrávat. Doufám, že to Ostrava pocítí a pojede domů s prázdnou,“ pevně věří hráč, který hrál v Domažlicích, Plzni, nebo Klatovech.

Válečníci by mohli na začátku zápasu využít dlouhé ostravské cesty na zápasy. Soupeř by mohl v úvodu působit ospalejším dojmem. „Nemyslím si, že naše začátky zápasu by byly nějakým problémem. Určitě budeme chtít strhnout zápas na naší stranu co nejdříve. Je pravda, že pokud k nám přijede soupeř z daleka, můžeme toho využít. Ale nemůžeme na to spoléhat,“ uzavřel vše Martin Mach.