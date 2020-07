„Na Děčín a jeho fanoušky nezapomenu. Teď ale budu hrát za Ústí a chci v derby Děčín porážet,“ přiznal usměvavý Američan.

Můžete prozradit, jak vůbec probíhalo jednání mezi vámi a vedením ústecké Slunety?

Poté, jsem se se musel vrátit zpátky domu díky koronaviru, mě Ústí oslovilo s tím, že má o mě velký zájem. Samozřejmě Ústí znám, v lize jsem proti nim odehrál spoustu zápasů. Vím hodně o klubové organizace, ale také mám přehled o osobních vztazích. Dohodli jsme se velmi dobře, na všem jsme se shodli a pochopili, co se ode mě očekává.

Takže se vám splnilo přání, že byste chtěl hrát českou ligu.

V Česku se prostě cítím jako doma. Vztahy a přátelství, které tady mám, jsou úžasné. Užívám si tady života jak na basketbalovém hřišti, tak mimo něj.

Znáte osobně některé hráče z ústecké kabiny?

Ano, s některými jsem dokonce i hrál. S Faitem jsem se potkal v Jindřichově Hradci, skvělý chlap. V posledních měsících jsem více v kontaktu se Spencerem Svejcarem, to je taky skvělý člověk. Samozřejmě velmi známý je Ladislav Pecka, hvězda ligy, proti kterému jsem toho hodně nahrál. Setkali jsme se také při All-Star. Velmi šikovný hráč. Takže už tam vlastně je určitá chemie a to ještě nezačala sezóna.

Právě Ústí nad Labem je největším děčínským rivalem. Když jste byl ještě Válečník, vnímal jste důležitost derby zápasů?

Derby zápasy byly opravdu skvělé, vždy jsem se na tohle utkání strašně těšil. Byly to skvělé bitvy, oba týmy bojovaly celých 40 minut. Bojovalo se o určité území, každý chtěl ukázat, že je nejlepší. Přestože budu bojovat na druhé straně barikády, tak se derby nemůžu dočkat a budu se snažit, abychom Děčín poráželi.

Jak se těšíte právě na derby zápasy, které se budou hrát v Děčíně?

To bude hodně vzrušující. Už teď se na to fakt moc těším. Budu k tomu přistupovat tak, abychom s Ústím v Děčíně vyhráli. Samozřejmě mám na Děčín krásné vzpomínky, ale když hraji na hřišti, tak je to pro mě práci a mým úkolem je odvádět dobré služby právě pro Ústí nad Labem.

Sluneta má ve svém kádru vždy několik cizinců, navíc se netají velkými ambicemi. To je pro vás ideální kombinace.

Je to už pár let, co jsem hrál v týmu, kde bylo více cizinců. Pro mě je to dobře, protože rozumíme jeden druhému a máme stejnou mentalitu. Všechno se děje z nějakého důvodu, Ústí je perfektní klub a já se těším na vzájemnou spolupráci.

Otázkou zůstává, jak to bude s cestováním. Nebojíte se, že by vás třeba z USA nepustili?

Cestovní situace se nebojím. Věřím, že všechno půjde hladce a bez problémů.

Když se objevila zpráva, že budete hrát v Ústí nad Labem, byla z toho řada děčínských fanoušků smutná. Co byste jim vzkázal?

Tušil jsem, že děčínští fanoušci z toho budou mít smíšené pocity. Je to pochopitelné. Strávil jsem tam dva skvělé roky. S celým městem jsem si nastavil výborný vztahy. Ale v basketbalovém průmyslu se takové věci stávají. Některé situace jsou mimo mou kontrolu. Co jsem se vrátil do státu, tak jsem vlastně s nikým z Děčína nekomunikoval. Chtějí jít jinou cestou, chtějí dát prostor mladým hráčům. Rozumím tomu. Rád bych vzkázal lidem v Děčíně a celému městu, že je budu vždy milovat. To, že jsem v jiném týmu neznamená, že je přestanu mít rád. Je to pouze obchodní stránka věci. Pro mě je skvělé, že můžu být v Češku a mohu je navštívit, když bude příležitost. Ale teď mám povinnosti zvítězit v každém zápase, který v Děčíně odehrajeme (smích).

Přicházíte jako zkušený hráč, který patří k hvězdám české ligy. Nebojíte se určitého tlaku? Sluneta na vás bude jistě spoléhat.

Vždy je požehnáním být jedním z hlavních hráčů české ligy. Máte tady několik talentů, každým rokem se to zlepšuje. Když jste top hráč, je s tím spojená velká zodpovědnost. Ať už na hřišti, nebo mimo něj. A já takovou zodpovědnost miluji. Takže necítím žádný tlak. Každý den tvrdě pracuji, abych byl tím nejlepším hráčem. Basketbal je moje velká láska, jsem s ním spojený už od čtyř let. Tenhle tlak je pro mě velkým hnacím motorem.