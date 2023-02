Opavští nemohli do hry nasadit zraněného Filipa Zbránka. V prvních minutách se hrál vyrovnaný basketbal. Nicméně s přibývajícími minutami měli hosté navrch. V jednu chvíli šli až do devítibodového trháku. Slezany v kritických chvílích držel svými body Jakub Slavík. „V prvním poločase bylo vidět, že si nevěříme. Nebyli jsme agresivní v útoku ani v obraně,“ přiznal trenér BK Opava Petr Czudek. „Byli jsme rádi, že jsme šli do kabin jenom s minus čtyři, protože v jednu chvíli to bylo už i o devět. Děláme chyby, které by se dělat neměly. Jdeme do utkání s plánem, který ale neplníme,“ zlobil se šéf opavské lavičky.