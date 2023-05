Střelecký lídr basketbalistů BK ARMEX Děčín Ty Nichols uspěl se svým odvoláním proti výši trestu za incident po čtvrtém utkání semifinále v Pardubicích, kdy mu Disciplinární komise NBL vyměřila trest na tři zápasy nepodmíněně s povinností uhradit finanční pokutu 25 000 korun.

Ty Nichols, americký basketbalista ve službách BK ARMEX Děčín. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Hráč využil svého práva a proti nedělnímu verdiktu komise se odvolal k vrchnímu řediteli Kooperativa NBL Zdeňku Břízovi. Ten v úterý 16. května rozhodl o snížení trestu pro Tye Nicholse na dvě utkání, přičemž finanční pokuta zůstala zachována v plné výši. Proti tomuto rozhodnutí již není odvolání.

Podle disciplinárního řádu Kooperativa NBL za tento typ prohřešku (napadení soupeře) může být udělen trest až na čtyři zápasy a pokuta do výše 25 000 korun.

V aktuální semifinálové sérii mezi Děčínem a Pardubicemi je stav 2-2 a Nichols tak bude chybět svému týmu v pátém a šestém utkání. Pokud by došlo na sedmý zápas, americký guard už by do něj mohl zasáhnout. Šestá bitva se hraje v úterý 16. května od 18 hodin v Děčíně.

Zdroj: nbl.basketball