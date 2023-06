Oznámení výsledků důležitých jednání si vedení BK ARMEX Děčín nechalo na živé vystoupení v rámci speciálního dílu talkshow Silný řeči věnovaného baksetbalovému klubu a konanému v děčínském klubu Le Garage noir v pátek 23. června.

Tomáš Grepl, kouč děčínských basketbalistů. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

První informací je setrvání trenéra Tomáše Grepla, který s klubem prodloužil spolupráci o další rok. Kouč v klubu působí od roku 2019, kdy v březnu vystřídal Pavla Budínského a dovedl tým k historicky čtvrtému ligovému stříbru. Následující ročník byl pro trenéra dalším neúplným, jelikož se nedohrál kvůli pandemii Covid-19.

Následující dva ročníky 20/21 a 21/22 byly pro náročné děčínské fanoušky výsledkově chudší, kdy tým bojoval na hranici play-off (v obou případech se Děčín utkal s Hradcem Králové v předkole, poprvé neúspěšně, podruhé pak ve čtvrtfinále podlehl Nymburku 0:4). V uplynulém ročníku pak získal s týmem historicky první vítězství v Českém poháru na Final Four v Praze, aby pak dokázal své svěřence dovést až do finále i v Kooperativa NBL.

Z hráčské sestavy pak budou ve válečnickém dresu pokračovat i další dvě významné tváře, a to kapitán Tomáš Pomikálek a děčínský odchovanec Filip Kroutil.

Tomáš Pomikálek přišel poprvé do Děčína v létě 2009 jako mladý talent z Liberce. Po třech letech se přesunul do Nymburka, kde vydržel další tři celé sezóny (poslední 2014/15), aby se krátce po začátku té následující vrátil mezi děčínské Válečníky. Pro stávajícího kapitána tedy byla uplynulá sezóna jedenáctou v děčínském dresu a zaznamenával v ní ve 39 utkáních průměry 29 minut, 13,6 bodu a 5,9 doskoku.

Filip Kroutil je jediným hráčem, který byl u všech pěti ligových stříber, jelikož pro něj byl ročník 2014/15 prvním v roli benjamínka v A-týmu. Symbolicky je takovým unikátem právě děčínský odchovanec, jenž v právě skončené sezóně zapisoval v 52 zápasech průměry 28 minut, 7,5 bodu a 3,1 doskoku.

Generální manažer Lukáš Houser k prodloužení řekl: "Prodloužení spolupráce s Tomášem Greplem na trenérské pozici a udržení základní české osy pro nás bylo do další sezony prioritou. Navíc Tomáš Pomikálek i Filip Kroutil jsou už tvářemi našeho klubu, takže pro nás nebylo co řešit. Jsem rád, že to stejně viděli i oba hráči a trenér".

Aktuální stav kádru:

Rozehrávači

AJ Walton, Tomáš Randýsek

Křídla

Matěj Svoboda, Filip Kroutil, Lukáš Rozsypal

Pivoti

Tomáš Pomikálek, Petr Macháč, Martin Mach

Pokračují také jednání s dalšími jmény z týmu 22/23, o jejichž průběhu bude klub nadále informovat. S týmem by měli také pokračovat vybraní junioři z děčínského mládežnického programu, kteří historicky poprvé vybojovali pro další sezónu extraligu U19 a byli do tréninkového procesu zařazovaní již v průběhu uplynulých ročníků.

Zdroj: bkdecin.cz