„Začali jsme dobře, vedli jsme snad 15:2. Pak jsme si ale mysleli, že to asi půjde samo. Jakmile se Slavia dostala zpátky do zápasu, tak ukázala, že je to velmi dobré mužstvo. Ve druhé čtvrtině nás domácí jednoznačně přehráli,“ uznal Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Ve třetím dějství se skóre přelévalo z jedné strana na druhou, do poslední desetiminutovky měl tým z hlavního města stále šestibodový polštář. V dramatické koncovce pak Josipovič vyrovnal na 68:68 a když domácí Dworsky poslední střelu minul, šlo se do prodloužení. V něm ukázal Děčín velké zkušenosti, Slavii povolil pouhé dva body a zapsal tak dvanáctou výhru v sezoně.

„Neskutečnou bojovností v poslední čtvrtině a řekněme i tím, že nám konečně spadly dvě, tři těžké střely ze střední i delší vzdálenosti, jsme dokázali ten zápas dostat alespoň do prodloužení. To prodloužení už pak byla bavlnka. Dostali jsme se v něm do vedení a už jsme na vítězství dosáhli. Nicméně, já bych chtěl pogratulovat Slavii k takovému výkonu, protože hráli velice dobře a pro nás je to velice cenná výhra,“ dodal Grepl.

To domácí strana byla obrovsky zklamaná, se čtyřmi výhrami zůstává snaživý nováček desátý. „Vyhrál spíš šťastnější, než lepší, ale to asi každý vidí. My jsme bohužel měli střelbu z tříbodové vzdálenosti hodně špatnou, v posledních devadesáti vteřinách jsme netrefili pět šestek. Když utáhnete Děčín na šedesát osm bodů, ale nedáte doma víc než sedmdesát, je prostě těžké vyhrát. Gratuluji Děčínu a víc k tomu nemám co říct. Kluci hráli dobře, snažili se, hráli jsme s druhým týmem tabulky, intenzita tam byla dobrá, bohužel jsme prohráli zápas na útočné polovině. Tak to je a musíme se z toho poučit,“ kroutil hlavou Pavel Beneš, kouč Slavie Praha.

Hosty bodově táhl Matěj Svoboda, když zaznamenal 23 bodů, jednu trojku a jedenáct doskoků. Nejlepším domácím střelcem byl se 16 body Jelínek. V sobotu čeká na Děčín domácí duel proti Hradci Králové.

SK Slavia Praha - BK ARMEX Děčín 70:80 po prodl. (21:26, 41:35, 56:50, 68:68 - 2:12)

Body: Jelínek 16 (8 doskoků), Dworsky 11 (1x 3), Rožánek 11 (3 zisky), Kheil 11 (1x 3), P. Pumprla 7 (3 asistence), Páleník 6 (1x 3), R. Pumprla 5, Bernáth 3 - Svoboda 23 (1x 3, 11 doskoků), Josipovič 16, Nichols 15 (1x 3, 3 zisky), Walton 14 (2x 3, 15 doskoků, 9 asistencí, 3 zisky), Kroutil 5 (1x 3), Mach 5, Žikla 2.

Střelba za 2 body 24/41:29/54, za 3 body 3/30:5/19, TH 13/24:7/13. Doskoky 46:44 (útočné 16:12), asistence 9:16, ztráty 14:13, fauly 19:24.

Tabulka: 1. Brno 13/3, 2. Děčín 12/4, 3. Nymburk 10/6, 4. Kolín 9/6, 5. Pardubice 9/7, 6. Ústí n. L. 8/8, 7. USK Praha 7/7, 8. Opava 8/8, 9. Ostrava 8/8, 10. Slavia Praha 4/12, 11. Olomoucko 3/12, 12. Hr. Králové 3/13.