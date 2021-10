David Žikla, pivot Děčína: "Proti Vídni to bylo těžké, jsou těžší a zkušenější, ale nemohou nás přejet takovým způsobem. Do příštích zápasů musíme zapracovat a být připravenější, pevnější a odolnější."

Tomáš Grepl, trenér Děčína: "My jsme věděil, že Vídeň je kvalitní tým. Měli jsme jejich dvě videa, navíc Vídeň je teď v situaci, kdy má rozpočet větší než Nymburk, mají deset hotových hráčů, dva z nich dnes ještě nehráli. Uzpůsobili jsme tomu i tréninkový proces, stejně jsme ten zápas nezvládli, ta kvalita je fakt velká. Ale my jsme se chtěli připravit na Hradec Králové, který přijede v sobotu."

Jason Detrick, křídlo Vídně: "Byl to z naší strany dobrý zápas. Ukázali jsme některé věci, na kterých hodně pracujeme v tréninku, a to je vždy dobré. Důležitá výhra v bojích ve skupině."

Aramis Naglic, trenér Vídně: " Pro nás to byl velmi důležitý zápas, abychom našli správný rytmus. Myslím, že se nám to povedlo. Předváděli jsme dobrý fyzický basketbal. Tato první venkovní výhra nám může pomoct v bojích ve skupině. Máme svoje cíle a jdeme za nimi."

No, tak tohle byl pořádný debakl. Děčínští basketbalisté vstoupili do nového ročníku Alpe Adria Cupu těžkou porážkou od Vídně. Výsledek? Válečníci doma prohráli 73:109.

