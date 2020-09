I proto Válečníci na finálové zápasy „alpského“ poháru povolali do zbraně 38-letého Jakuba Houška. Populární „Kouba“ který aktuálně válí v prvoligovém Chomutově, nezklamal. Pardubicím nasázel čtyři trojky, dvanácti body přispěl k výhře 96:89. Rozhodně tak nebyl na palubovce jenom do počtu.

„Myslím, že jsme předváděli dobrou hru. Především první poločas nám to tam padalo v útoku, takže jsme dali spoustu bodů. Celkově to byl skvělý zápas, který se musel divákům líbit. Věřím, že nás náskok sedmi bodů udrží ve hře o vítěznou trofej. Pevně doufám, že ve středu budeme pokračovat podobnou hrou,“ má jasno Jakub Houška.

Bývalý dlouholetý kapitán ze severu Čech, který zažil éru trenéra Pavla Budínského, nezačal v základní sestavě. Když naskočil na palubovku, jeho první pokus za tři body skončil v koši. „Jsem moc rád, že jsem dostal šanci si zahrát tohle finále, děkuji Pardubicím, že neměly proti mému startu námitky a mohl jsem se ještě jednou postavit proti Kamilu Švrdlíkovi nebo Tomáši Vyoralovi. Myslím si, že těch dvanáct bodů bylo něco navíc. Byl jsem hodně namotivovaný a vlastně si něco podobného přál. To, že se to pak splní, to je velká nadstavba, které si moc vážím a moc za ní děkuji,“ pokorně konstatoval.

Dvojnásobný otec se díky angažmá v Chomutově udržuje v kondici. Finále Alpe Adria Cupu ale probíhalo v úplně jiném rytmu. „Na zápas jsem se hrozně těšil, byl jsem velice namotivovaný a klidně bych si ještě dvě čtvrtiny dal. Mám v sobě tolik adrenalinu, že na nějakou únavu zapomínám. Před zápasem jsem dost trénoval, měli jsme navíc s dětmi turnaj a já se cítil hodně unavený. Ale říkal jsem si když seš unavenej, je to pak dobrý“. A ono to bylo dobré,“ zasmál se.

Houška prostě na hřišti nezklamal, prostor dostane i ve středeční odvetě, která bude v Pardubicích. Ale možnost, že by oblíkl dres Děčína i v lize? Podle Kouby velmi nereálná.

„Myslel jsem si, že to bude o hodně horší, ale tím, jak jsem hrál vždy jen pár minutek, šlo to zvládnout. Ta únava ale přijde později. Rozhodně to ale bolelo, to ano. Ale říkám na rovinu, že už bych to nedal, trénovat každý den. Sice mě budou v klubu asi zase přemlouvat, abych se vrátil, ale nejde to. V Chomutově máme rozdělanou nějakou práci a nechci tam nikoho zklamat,“ má jasno o basketbalové budoucnosti.

Válečníci by rádi přivezli zpátky na sever Čech trofej pro vítěze Alpe Adria Cupu. Uhájit sedmibodový náskok ale nebude na půdě Beksy nic jednoduchého.

„Soupeř nás v úzké rotaci dostal v závěru pod tlak, ale jinak si myslím, že divákům se zápas musel líbit. Škoda jen, že jsme náskok neudrželi větší. V odvetě to tedy bude perné, šance na výhru jsou pro oba týmy stejné, protože rozdíl sedmi bodů není v basketbalu takřka nic,“ dodal Jakub Houška.