Čtyřicet bodů je novým klubovým rekordem v zápase vyhraném 94:84 v sobotu 29. ledna 2023. Matěj tak překonal více než dvaadvacet let starý rekord držený do soboty Petrem Janouchem, který dal 11. listopadu 2000 ve vyhraném utkání 91:86 proti BK GA Nymburk výborných 38 bodů.

„Jojo, jsem tou zprávou o překonání rekordu úplně zdrcen (smích). Věřil jsem, že vydrží aspoň jako ten Jabbarův! Samozřejmě mě to nemrzí. Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly a moc Matějovi gratuluju. Popravdě jsem ani netušil, že rekord ještě držím a překvapuje mě, že vydržel 22 let. To je fakt dlouho a já už dvacet let na míč vůbec nesáhl. Tato situace je pro mě fajn příležitost si zavzpomínat. A také chci pogratulovat k tomu, že se takový výkon podařil během výhry, a ještě domácí, to je totiž úplně jiný pocit,“ řekl pro klubový web BK ARMEX Děčín Petr Janouch.

„Řekl bych že to byla souhra okolností. Chyběli nám důležití hráči, takže více zodpovědnosti a příležitosti v útoku pro nás ostatní. K tomu navíc jsem měl dobrý den a konečně mi tam něco spadlo z trojky,“ okomentoval vše Svoboda.

„Věděl jsem, že se mi daří, ale hlavním cílem bylo dotáhnout zápas do vítězného konce. Nějakou akci jsme pak pro mě hráli, ale to je přirozené, když se někomu daří, tak proč toho nevyužít. No a později ve čtvrté čtvrtině jsem si řekl, že tu čtyřicítku bych mohl pokořit,“ usmál se děčínský basketbalový hrdina.

Děčínští basketbalisté jsou aktuálně na třetím místě, mají stejnou bilanci jako druhý Nymburk.„Myslím, že několik zápasů se dalo zvládnout lépe, takže ta bilance mohla být o dvě až tři výhry lepší. Na druhou stranu jsme tam, kde jsme chtěli být, a to je skupina A1, takže bych řekl, že převládá spíše spokojenost,“ dodal na závěr.

