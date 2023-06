Tušil, že zodpovědnost se plně přesune na jeho záda. Matěj Svoboda se s tíhou okamžiku popral na jedničku. Ve třetím finálovém utkání nasázel Opavě 33 bodů a společně se svým spoluhráčem Nicholsem, který dal 23 bodů, táhl děčínské basketbalisté za prvním bodem v sérii.

Matěj Svoboda při třetím finálovém utkání proti Opavě. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Svoboda věří, že Válečníci ve čtvrtek vyloupí opavské hnízdo, vyrovnají finále na 2:2 a vrátí celou sérii v sobotu do děčínské Maroldovky. „Nikdo si přece nemohl myslet, že to vzdáme a prohrajeme 0:3. Kvůli tomu jsme celý rok nedřeli, kvůli tomu jsme se do finále nedostali,“ zdůraznil děčínský křídelník po třetím bitvě, kterou tým ze severu Čech vyhrál nečekaně hladce 89:67.

Děčínští basketbalisté se museli vyrovnat s absencemi klíčových hráčů. Zvládli to ale s bravurou. „Jak jsme to zvládli? Tak vidíte výsledek,“ usmál se Svoboda, vzápětí se ale přesunul na vážnou notu. „Bylo to pro nás samozřejmě nepříjemné. Celé pondělí jsme byli v napětí, jak to s klukama dopadne. I když jsme tušili, že to asi nedopadne, ta zranění jsou nakonec vážná. Bylo nám to líto, ještě více nás to semklo, chtěli jsme to urvat právě i pro kluky. Rozhoduje se na hřišti, je tam pět hráčů. Není to o tom, kdo chybí, ale o tom, kdo hraje. Jsem na celý tým hodně pyšný,“ pokýval hlavou.

FOTO, VIDEO: Naděje na titul žije! Neskuteční Válečníci doma vygumovali Opavu

Při okleštěné sestavě dostávají klíčoví hráči na palubovce ještě více prostoru. Svoboda strávil v úterý na hřišti 32 minut, Bruner 33 minut a 27 vteřin a neuvěřitelný Ty Nichols odehrál více než 38 minut!

„Tohle vyhovuje každému hráči. Odehrát co nejvíce minut, mít míč pořád v rukou. Je pak potřeba ten větší prostor chytit za pačesy. Únava k tomu patří, ale jde stranou. Nesmíte si to připouštět, tady se prostě musíte kousnout,“ konstatoval.

Válečníci se po dvou porážkách a změnách v sestavě více soustředili na obranu. Vyplatilo se, Opavu po změně stran v útoku doslova vygumovali, celkově jí povolili pouze 67 bodů. „Naším cílem bylo soustředit se na obranu. Dovolili jsme jim pouze 67 bodů, to svědčí o kvalitní práci v defenzivě. Tohle byl základ úspěchu,“ má jasno Svoboda.

Děčínská opora se po špatném prvním finálovém zápase dostává do té správné provozní teploty a formy, která ho zdobila po celou sezonu. „Já se snažím celoročně pracovat na mentálním nastavení. Pokud třeba ze začátku něco netrefím, chci se soustředit na další střelu. Začít to řešit a dávat si to do hlavy, je prostě špatně,“ prozradil.

Grepl: Kvalitu mají všichni. Je potřeba je dokopat, aby vyndali hlavu ze zadku

Při svém střídání těsně před koncem zápasu za bouřlivých ovací děčínských fanoušků Svoboda ukázal všem divákům jasné gesto – v sobotu se tady ještě uvidíme. „Plně věřím, že si vybojujeme ten pátý a rozhodující zápas, který bychom hráli doma. Opava je nervózní. Věřím, že pokud předvedeme ten samý výkon směrem do obrany, máme velkou šanci se do Děčína vrátit. Na druhou stranu je Opava zkušený tým, určitě si to vyříkají, oklepou se a budou hrát jinak,“ zamyslel se na závěr děčínský snajpr.