Matěji, přišla vám delší reprezentační pauza vhod?

Na jednu stranu bylo příjemné si odpočinout. Dostali jsme delší volno, takže byl čas věnovat se i rodině. Jenže každý sportovec vám řekne, že chce hlavně hrát zápasy. To platí i pro mě, už se těším na další utkání.

Sezonu jste rozjeli skvěle, z osmi utkání jste sedmkrát vyhráli a aktuálně jste na první místě. Parádní start, ne?

Samozřejmě. Před sezonou jsme tak nějak kalkulovali, kde bychom se během repre pauzy mohli nacházet. Kdyby nám někdo řekl, že budeme mít bilanci sedm jedna, tak bychom to brali všemi deseti. Nicméně říkáme to všichni, důležitá bude tabulka za půl roku. Tohle vlastně nic neznamená.

FOTO: Tenhle zápas byl zaslouženě v televizi, řekl kouč Grepl

Proč je podle vás Děčín lídrem Kooperativa NBL?

Zdobí nás dobrá obrana, rychlá hra směrem dopředu, agresivita a kvalitní týmový výkon. Máme vyrovnanou základní pětku, plus k tomu další dva tři hráči. V každém zápase se může bodově prosadit někdo jiný, základní rotace podává velmi stabilní výkony. My prostě potřebujeme, aby každý na hřišti ze sebe vyždímal maximum. Navíc máme v týmu velmi dobrou chemii.

Jak moc vás nakopl fakt, že jste ve druhém kole senzačně porazili Nymburk?

Tohle vás samozřejmě nakopne. My jsme to brali jako odměnu za veškerou dřinu. Věřili jsme, že na to máme. Mám pocit, že Děčín byl tak trochu všeobecně podceňován. Toho jsme perfektně využili. Na tohle vítězství budeme dlouho vzpomínat, Nymburk se prostě neporáží každý týden. Byl to jen odraz naší pohody a skvělé výkonnosti.

No, ale teď vás soupeři rozhodně podceňovat nebudou. Jste připraveni na to, že se na vás všichni budou chtít vytáhnout? Bude to asi hon na Válečníky.

Jasně, každý se chce na toho nejlepšího v tabulce vytáhnout. Myslím si, že spoustě týmů se nelíbí, že je Děčín první. Bereme to jako výzvu, zvláště v případě, kdy nás ještě čekají těžké týmy, jako Brno nebo Opava. Musíme pokračovat v naší práci, za měsíc totiž může být všechno jinak.

Jak bude podle vás vypadat Nymburk, který má nové trenéry?

Láďu Sokolovského moc dobře znám, působil jsem s ním v reprezentaci U 20. Vím, že je to velký pohodář s klidnou hlavou. Tohle Nymburku určitě pomůže. Padla na ně deka z nepovedených zápasů. Láďa je přesně trenér, který do týmu vnese klid a výsledky se dostaví. Mám od kluků z Nymburka, se kterými jsem v kontaktu, potvrzené, že je v týmu i lepší atmosféra. Je to jen otázka času, kdy to zase bude ten silný tým, který známe. Na druhou stranu jsme si my a Slavia dokázali, že se s nimi dá hrát a dají se i porazit. Tohle ví i ostatní týmy v soutěži.

FOTO, VIDEO: Takhle to vypadalo při děčínském úspěchu nad Nymburkem

Zítra vás čeká silné Brno. Hrajete doma, kde jste zatím stoprocentní…

Velmi těžký soupeř, který má vysoké ambice, obhájce bronzu z minulé sezony. To je tým, se kterým se chceme měřit. My jsme ale doma hodně silní. Pokud budeme hrát naši hru a nebudeme chybovat, věřím, že zvítězíme.

Spoléhat budete jistě na podporu fanoušků, kterých do haly chodí víc a víc. Oproti minulé sezony velký rozdíl.

Neřeknu nic nového. Děčín se může pochlubit nejlepšími fanoušky v lize. Chodí ve velkém počtu, fandí, dodávají vám potřebnou energii. My už jenom čekáme na to, až uslyšíme – vyprodáno! To bude ten poslední krok, po kterém všichni toužíme. Hrajeme to pro lidi, takže chceme, abych jich přišlo co nejvíc. Je to podobné, jako na koncertech. Takže našim fanouškům jasně říkám – jste nejlepší a v sobotu čekáme, že vás dorazí co nejvíc.