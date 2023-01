Třetí čtvrtina byla z pohledu Děčína hororová. Posuďte sami, Válečníci jí prohráli 6:27! Zde se zápas zlomil. „Hradec tady převedl famózní výkon, my jsme byli naopak tragičtí. Tady se zrodila naše porážka, která se neměla stát. Ale rozhodl náš přístup, mysleli jsme si, že se soupeř porazí sám,“ smutně dodal Tomáš Grepl.

PODÍVEJTE SE: Maroldovka v šoku! Válečníci nečekaně padli s posledním

To hosté překvapili sami sebe a urvali čtvrtou výhru v sezoně. Díky tomu utekli z posledního místa, kam spadlo Olomoucko. „Jsem hrozně rád, jelikož jsme přijeli ve zdecimované sestavě. Měl jsem sedm hráčů a k tomu dorostence. Naštěstí jsme domácí nepustili do velkého trháku. Odehráli jsme slušný první poločas. Ve třetí čtvrtině jsme ucpali bednu a dovolili domácím pouze šest bodů. Myslím si, že Děčín cítil lehkou kořist a trochu nás podcenil. My jsme ale hráli dobře,“ usmíval se Lubomír Peterka, trenér Hradce Králové.

„Byl to blbý zápas. Měli jsme slabý útok a nekoncentrovanou obranu. Místo zakončení jsme volili stupidní přihrávky na nohy. Pak se to s námi vezlo, začali jsme podklouzávat a spadla na nás deka. Neměli jsme sílu se zvednout,“ řekl Martin Mach, děčínský pivot.

Na Děčín teď čekají dva venkovní zápasy, 11. ledna hraje na Slavii pohárové osmifinále, 14. ledna hraje v Ostravě. Doma nastoupí 18. ledna proti USK Praha.

Kooperativa NBL, tabulka: 1. Brno 14/3, 2. Děčín 12/5, 3. Nymburk 11/6, 4. Kolín 10/6, 5. Pardubice 9/8, 6. Opava 9/8, 7. Ústí nad Labem 8/8, 8. Ostrava 8/8, 9. USK Praha 7/8, 10. Slavia Praha 4/13, 11. Hradec Králové 4/13, 12. Olomoucko 3/13.