A v poslední době to tam Tomáš Pomikálek docela slušně sází. Proti USK Praha dal 24 bodů. To byl „Pomiho“ sezónní rekord. Ten překonal hned v dalším zápase, když na půdě Ústí nad Labem dal 26 bodů a přispěl tak k výhře Děčín 89:87. „Cítím se dobře, musím to ale zaťukat. Ale je to tím, že se zvedá výkon celého týmu,“ přiznal rodák z Liberce.

Tomáši, v Ústí jste urvali hodně cennou výhru, nakonec jste domácí porazili o dva body. Co rozhodlo?

Těžko říct, asi jsme měli potřebné štěstí. V podstatě jsme celý zápas tahali za kratší konec a pak to celé otáčeli na poslední chvíli. Vyšla nám koncovka.

Není to poprvé, co vám nevyšel začátek zápasu. V minulém ligovém utkání jste podobně doháněli zápas proti USK Praha. Čím to?

Tak to vůbec nevím (smích). Nedokážu si to vysvětlit. Třeba nám trvá delší dobu, než se zahřejeme. Nebo si uvědomíme, že nám teče do bot a že prostě musíme něco změnit. Rád bych ale znal odpověď na vaší otázku. Věřte mi (smích).

Oproti pohárovému zápasu v Kolíně se proti Ústí do sestavy vrátili Ježek, Grunt a Houška. Bylo to na vašem výkonu znát?

Určitě. Vrátili se dva důležití pivoti, jejich centimetry byly znát. Samozřejmě byla cítit přítomnost našeho kapitána Šimona Ježka. V Kolíně nám vlastně tihle tři kluci ze základní rotace moc chyběli. Kdyby byli k dispozici, věřím, že bychom uhráli lepší výsledek.

Slunetu jste porazili podruhé v sezóně. Takže prozatím je „Králem severu“ zase Děčín.

Pevně doufám, že zase přebíráme otěže severu. Sice to není na sto procent, ale je velmi pravděpodobné, že budeme s Ústím v té spodní nadstavbové skupině. Takže by nás čekaly ještě dva zápasy. Věřím, že svou nadvládu v derby potvrdíme.

Vítězství v derby pro vás bylo vůbec první v kalendářním roce 2021. To jste potřebovali jako sůl, viďte?

Samozřejmě! Každá výhra je důležitá, zvláště v naší situaci. Přiznám se, že jsem moc nezkoumal tabulku, takže moc nevím, jaké jsou naše šance na lepší umístění. Ale je to tam hodně našlapané. I když spadneme do dolní šestky, každé vítězství se počítá. A já doufám, že na to navážeme v dalších zápasech.

V lednu jste ztratili čtyři ligové a jeden pohárový zápas. Generální manažer Lukáš Houser říkal, že porážky v Ostravě a v Praze ho hodně naštvaly.

My jsme už v sezóně zažili více podobných porážek. Ale je to prostě basket. Každý, kdo ho hrál, ví, o čem mluvím. Je pravda, že zápasy v Ostravě a v Praze jsme měli vyhrát. Ale to platí o prvním zápase v sezóně, který jsme v Olomoucku nezvládli. Na druhou stranu jsme dokázali několik zápasů otočit. Ať už dvakrát proti Ústí, nebo proti Hradci, kde jsme ztráceli 25 bodů. Jednou je to tak a podruhé jinak.

Vy nabíráte v závěru základní části dobrou formu. Za poslední dva ligové zápasy jste dal 50 bodů.

Raději to zaťukejme. Cítím se dobře. Ale je to i tím, že se zvedá celý tým. To se pak zvedají i individuální výkony. Doufám, že to takhle půjde dál. Snad to nebyla jenom taková vlašťovka (smích).

Minulý týden se změnil herní systém nejvyšší basketbalové soutěže. Nadstavbové skupiny budou po šesti týmech, zrušilo se také předkolo play-off. Co na to říkáte?

Pokud bychom vyhráli v Ostravě a v Praze, tak by byla tahle změna pro nás dobrá. Těžko to ale hodnotit, rozhodují o tom jiní a my s tím nic neuděláme. Ta šílená doba tomu samozřejmě napomáhá. V naší situaci nám to moc nepomohlo. Pokud budeme hrát ve spodní skupině, tak musíme zabojovat alespoň o sedmé místo. Kdo skončí na osmé příčce, dostane Nymburk. A co si budeme povídat, tam je šance na postup fakt hodně nízká.

Ve středu vás čeká odveta osmifinále poháru proti Kolínu. Doháníte manko 16 bodů. Liga je ale asi důležitější, ne?

Určitě se budeme více soustředit na ligu. Na druhou stranu jsme s Kolínem dvakrát v sezóně prohráli. Vše je specifické tím, že s Kolínem hrajeme poslední zápas v rámci základní části. Pro nás je důležité ukázat, že máme na to Kolín porazit. Ať už ve středu vyhrajeme o sedmnáct, deset, nebo pět bodů.

Od začátku sezóny se mluví o tom, že mladí děčínští hráči potřebují čas na nasbírání zkušeností a získání větší herní praxe. Vidíte nějaké zlepšení?

Myslím si, že ano. Tak třeba Fíla Kroutil, David Žikla, nebo Eda Kotásek jsou schopni dát třeba dvacet bodů. Na druhou stranu se ale na ně budou soupeři více připravovat. Nám, starším, se pak na hřišti otevírá větší prostor. Budu se opakovat. Je potřeba, aby si mladí hráči uvědomili, že v Děčíně dostávají ohromnou příležitost. Všichni víme, jaká je finanční situace a podpora města Děčín. Nemáme posily jako v minulé sezóně. Díky tomu mají mladí možnost dostat se do základní rotace a nabírat cenné zkušenosti. To je alfa a omega. Zvláště, když se nehraje ani první liga.

Co je podle vás potřeba zlepšit do konce základní části a následně v nadstavbě?

Jedna z věcí, co nás trápí, je kolísavost našich výkonů v jednotlivých čtvrtinách. Bohužel nám teď kvůli zranění vypadlo pár důležitých hráčů. Třeba na USK to bylo hodně znát. Musíme se odpíchnout od obrany. Ústí je útočně laděné mužstvo, ale dostat tam za poločas přes padesát bodů je prostě hodně. Je potřeba se naučit dělat některé pohyby v obraně automaticky. Dostáváme strašně jednoduché koše a strašně moc bodů z pod koše. A útok? Všichni si musí uvědomit, že máme mladý tým. Takže bychom měli využívat energie, kterou máme. Umíme podnikat rychlé protiútoky. Ale to musíme dělat celý zápas. Zdá se mi, že to děláme, až když nám teče do bot. Třeba právě proti USK jsme měli domácí uběhat.