Klub BK ARMEX Děčín se může pyšnit statusem Sportovního centra mládeže. Vedení basketbalového klubu si moc dobře uvědomuje, že ho čeká pořádný kus poctivé práce.

Zleva: Lukáš Houser, Martin Pošta, Jiří Anděl, Jiří Šťastný, Jiří Welsch a Antonín Pištěcký. | Foto: Zdroj: BK ARMEX Děčín

„Těší nás to, máme radost. Na druhou stranu víme, že to je obrovský závazek. Čeká nás hodně práce,“ pronesl Lukáš Houser, generální manažer BK ARMEX Děčín. Řekl to na krátkém setkání za účasti zástupce České basketbalové federace Jiřího Welsche, zástupců města Děčín, primátora Jiřího Anděla a náměstka primátora Martina Pošty a zástupců klubu, předsedy představenstva Jiřího Šťastného a šéftrenéra SCM Antonína Pištěckého.