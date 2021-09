Válečníky pronásledovalo celou přípravu nadměrné množství zdravotních problémů v různých formách. Tým nebyl na žádné přípravné utkání kompletní a jediní dva hráči absolvovali kompletní program bez zdravotního výpadku. Jedním z těchto dvou byl i kapitán Tomáš Pomikálek, který ale pár dní před ligou vypadl ze hry na delší dobu kvůli zranění z dopravní nehody. "Pomiho" odhadovaná absence je osm týdnů, na což vedení klubu zareagovalo hledáním doplnění týmu.

Na pozici 4 tak přichází americký basketbalista Jamaure Gregg. Dvaadvacetiletý rodák z Havaje absolvoval Northwestern State University, za níž nastupoval v sezónách 19/20 a 20/21 v NCAA s průměry 7,5, resp. 10 bodů a 5,7, resp. 5,2 doskoků na zápas. Pro tento ročník absolvoval přípravu v lucemburském Racingu, kde však kvůli kvótám mohli zůstat pouze dva zahraniční hráči a Jamaure měl tak možnost hledat nový klub. Jde o atleticky výborně vybaveného hráče, měří 201 cm a váží 105 kg. V klubu je na dvoutýdenní zkoušce s vizí pokračování v celé sezóně. Pokud se povede vyřídit všechny formality, zažije mladý Američan křest ohněm v sobotním duelu s Nymburkem.

BK ARMEX Děčín vítá novou posilu, do kabiny Válečníků přichází Jamaure Gregg.Zdroj: Zdroj: bkdecin.cz„Můj cíl po příchodu do Děčína je dělat mé spoluhráče lepší a sebevědomější. Být schopný vítězit znamená začít vítězným chováním a mentalitou. Věřím, že se nám povede dát rychle dohromady, zapadnu a pomůžu vyhrávat. Proto jsem tady," řekl Jamaure Gregg

„Plánovali jsme v letošní sezoně ještě posílit, ale mělo to být na jiném postu. Hodilo by se nám také více zkušeností. Zdravotní stav týmu nás ale přinutil reagovat jinak. Zatím hlavně řešíme, kdo může nastoupit na sto procent, než nač se připravit při zápasech. Takto složitou přípravu a začátek sezóny po zdravotní stránce nikdo v klubu nepamatujeme. Analyzujeme si jednotlivé případy, ale zatím se točíme v kruhu a někteří hráči strávili víc času v posteli než na palubovce, což se nutně musí projevit. Musíme se o to ale poprat, odevzdávat vždy maximum, soustředit se na každý následující duel, a v tom by nám měl pomoci i Jamaure Gregg," má jasno Lukáš Houser, generální manažer BK ARMEX Děčín.