Covid nejprve pokosil nadstavbovou skupinu A2, nyní se prakticky nehraje ve skupině A1. Asociace ligových klubů Kooperativa Národní basketbalové ligy se tak rozhodla pro protažení nadstavbové fáze o čtrnáct dnů.

SEVEROČEŠI V NADSTAVBĚ:

Ústí nad Labem:

24.3. Hradec-Ústí

28.3. Ústí-Svitavy

3.4. Olomoucko-Ústí

8.4. Ústí-Děčín

14.4. Svitavy-Ústí

17.4. Ústí-Hradec

Děčín:

27.3. Děčín-Olomoucko

30.3. Hradec-Děčín

2.4. Děčín-Ostrava

5.4. Olomoucko-Děčín

8.4. Ústí-Děčín

11.4. Ostrava-Děčín

14.4. Děčín-Hradec

17.4. Svitavy-Děčín

"Největší prostor pro dohrávky hned dvou soutěží bude nyní potřebovat tým Nymburka, který je v karanténě a navíc má odložené i dva zápasy osmifinálové fáze Ligy mistrů," zdůvodnila mimo jiné ALK své rozhodnutí.

Odložené duely ale mají i severočeští zástupci, tedy Ústí nad Labem a Děčín. Těm odpadlo vzájemné derby, Sluneta navíc hledala prostor pro dohrávky s Hradcem Králové a ve Svitavách. I proto si předehrála v minulém týdnu souboj s Ostravou, 22. března pak měla vyzvat Hradec Králové, ačkoliv už za dva dny se hraje odveta na východě Čech. "Vzhledem k náročnosti programu jsme se dohodli na novém termínu, kterým bude 17. dubna," upřesnilo vedení klubu. Tento zápas bude zároveň posledním nadstavbovým kláním, o hodinu dříve proti sobě nastoupí Svitavy a Děčín.

Ostatní zápasy se stihnou sehrát do tohoto data. Ve Svitavách se svěřenci Jana Šotnara představí 14. dubna, derby s Děčínem je naplánováno netradičně na čtvrtek 8. dubna. Zápasy v Hradci Králové, Olomoucku a domácí souboj se Svitavami zůstává beze změn.

Vetší prostor pro dohrávky uvítají i děčínští Válečníci, jimž zbývá dokonce osm duelů. Pět z nich navíc absolvují na palubovkách soupeřů.

V nadstavbové skupině A1, kde je zatím odloženo šest kompletních kol, by se mohlo dohrávat i během předkola play-off, do nějž zamíří čtyři ze šesti celků ze spodní části, tedy z A2.

ZEŠTÍHLENÍ PLAY-OFF

Boj o dvě čtvrtfinálové místenky ale příliš času nesebere. Hrát se totiž budou jen dva zápasy (doma a venku), v nichž rozhodne celkové skóre. Tento formát byl ale stanoven už před startem soutěže. Prozatím platí, že by se mělo hrát 21. a 23. dubna.

Zeštíhlení ale dozná čtvrtfinále a semifinále, kde se bude hrát jen na tři místo čtyř vítězství. Souboje v nejlepší osmičce začnou 26. dubna a skončí nejpozději 7. května, o tři dny později začne souboj o medaile. Finalisté budou známí nejpozději 21. května, poté vypuknou zápasy o třetí místo a finále.

Série o bronz se bude hrát na dva zápasy se součtem celkového skóre, tedy jako předkolo, a to 24. a 27. května. Budoucí vítěz soutěže musí ve finálové sérii ovládnout dva zápasy, v rozpise svítí data 25., 28. a případně 30. května. To je také nejzazší datum, do kdy musí být liga dohrána, vzhledem ke kvalifikaci na LOH v Tokiu. K případné další revizi systému, bude-li si ji situace vyžadovat, by mohlo dojít až 10. dubna.

AKTUÁLNÍ JÍZDNÍ ŘÁD KNBL:

Nadstavbová část A2 (týmy na 7.-10. místě postupují do předkola play-off):

do 17. dubna

Předkolo play-off (dva zápasy, součet skóre):

21. dubna a 23. dubna

Čtvrtfinále (na tři výhry systémem 2-2-1 - dva zápasy u lépe postaveného týmu, dva u hůře postaveného, případně rozhodující u lépe postaveného):

26. dubna, 29. dubna, 2. května, případně 5. května, případně 7. května

Semifinále (stejné jako čtvrtfinále):

10. května, 13. května, 16. května, případně 19. května, případně 21. května

O 3. místo (dva zápasy, součet skóre):

24. května a 27. května

Finále (na dva vítězné zápasy):

25. května, 28. května, případně 30. května