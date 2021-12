„Nebýt toho dvouminutového výpadku, kdy jsme zcela vypadli z tempa, určitě bychom Děčín trápili až do konce,“ litoval litoměřický rozehrávač Jan Dvořáček. „Bylo to srovnání s velice kvalitním soupeřem, jenž do duelu vstupoval v roli favorita, myslím ale, že jsme se ničeho nezalekli a od začátku do konce drželi krok,“ dodal.

Slavoj v těsné koncovce složil Pelhřimov, dnes ho čeká domácí svátek

Dobrý výkon Slavoje potvrdilo také křídlo hostů Filip Kroutil. „Týmy z nižších soutěžích v poháru nikdy nemají co ztratit, proto bývá vždy obtížné proti nim hrát. Litoměřice hrály s velkým nasazením, energií a nadšením a zatápěly nám celých čtyřicet minut. Proto jsem rád, že jsme i přes náročný program tento zápas zvládli a posouváme se do dalšího kola poháru.“

V osmifinále tak bude na programu další pikantní souboj, Děčín tentokrát doma už dnes od 18 hodin vyzve ústeckou Slunetu. „Další mimořádně těžký zápas, kde budou rozhodovat i ty nejmenší detaily. Každé takové derby je basketbalovým svátkem, který by si rozhodně neměl nikdo nechat ujít,“ zdůraznil Kroutil. „Věříme, že si dobrou formu z ligové scény a z Alpe Adria Cupu přeneseme i do domácího poháru a postoupíme,“ kontroval trenér ústeckého protivníka Jan Šotnar, pro jehož tým půjde o šanci na reparát za ligovou porážku 67:83.

Basketbal, Český pohár, 3. kolo:

Slavoj Litoměřice – Děčín 69:84 (16:20, 28:45, 54:63)

Litoměřice: Karlovský 18, Zbroj 15, Haiblík 12, Wiesner 6, Klouda 5, Chlupsa a Šteffel 4, Žampach 3, Grunt 2, Zajíc 0.

Děčín: Nichols 16, Osaikhwuwuomwan 14, Prahl 12, Pomikálek 11, Šiška 8, Žikla 6, Svoboda a Randýsek 5, Mach 4, Kroutil 3, Vlasák 0.

Trojky: 23/9 – 17/5. TH: 11/8 – 21/5. Diváci: 126.

Postupuje: Děčín.



Další kolo (osmifinále):

ARMEX Děčín – SLUNETA Ústí nad Labem (středa 15.12.2021, 18.00)