Ve třetí desetiminutovce už by Hradec na dostřel, konec této části hry ale patřil hostům, kteří odskočili na jedenáct bodů. A tenhle náskok v poslední čtvrtce už udrželi.

Hradec střelecky táhlo duo Stamenkovič (21) a Pešakovič (18). Za hosty trefilo patnáct bodů hned trio basketbalistů – Pomikálek, Osaikhwuwuomwan a Šiška.

Svěřenci Tomáše Grepla tak vrátili Hradci vyřazení z minulého předkola a mohou se těšit na super těžkou sérii proti českému mistrovi. Čtvrtfinálová série začíná v neděli 17. a pondělí 18. dubna na palubovce nymburského týmu.

Trenéři po utkání:

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín: „My jsme hrozně rádi za to, že jsme to dokázali urvat tady v Hradci, protože Hradec je velmi dobrý soupeř a bojoval až do úplného konce. Tím, že domácí byli oslabeni o Pavloviče, tak se to na té hře projevilo. My jsme celý zápas vedli. Myslím si, že ve finále jsme to utkání vyhráli zaslouženě. A teď nás čeká Nymburk ve čtvrtfinále, takže my jsme svůj cíl, který byl hrát čtvrtfinále, splnili. Teď nás čeká samozřejmě nejlepší mančaft v republice. Pokusíme se co nejlíp připravit, abychom mu byli co největším soupeřem.“

Lubomír Peterka, trenér Královští sokoli: „Gratuluji Děčínu k zaslouženému vítězství. Ty poslední dva zápasy nás přehrál. My jsme dneska v úzké rotaci, máme zdravotní problémy. Snažili jsme se to hostům hodně znepříjemnit, ale Děčín v podstatě vedl od začátku do konce. Nám se to podařilo chvílemi zdramatizovat, ale dneska byli hosté o těch deset až dvanáct bodů lepší a zaslouženě postoupili. Chci také poděkovat svým hráčům, kteří, i když se nám to zdraví vyhýbalo, odehráli zápas se ctí. Odbojovali to a za tu sezónu jim děkuji.“

Hráči po utkání:

Ondřej Šiška, rozehrávač BK ARMEX Děčín: „Určitě jsme rádi, že jsme zvládli tento zápas. Dosáhli jsme většího cíle, co jsme si dali, když jsme nezvládli poslední zápas s Ústím v boji o A1. Tak jsme rádi, že se nám povedlo splnit alespoň tento dílčí cíl. Zápas nebyl vůbec jednoduchý. Domácí hráli, jak už se očekává, velmi zkušeně. Vědí o sobě oproti nám, jakožto týmu, kde máme nové hráče, takže to bylo trochu komplikovanější. Myslím, že rozhodla hlavně širší rotace a chuť po vítězství, chtěli jsme víc vyhrát.“

Nikola Pešakovič, křídlo Královští sokoli: „Zaprvé bych chtěl poděkovat všem fanouškům, kteří nás přišli podpořit. Samozřejmě také velká gratulace mým spoluhráčům, nejen za tento zápas, ale i za celou sezónu. Měli jsme hodně problémů s covidem, se zraněními a se vším možným… K dnešnímu utkání - co se dá dělat, byl to třetí zápas v šesti dnech. Bylo to velice těžké po fyzické stránce, hosté jsou tvrdý tým. A bohužel pro nás, oni vše dali a my se netrefovali. Můžeme ale být hrdí na náš tým, jak jsme bojovali celou sezónu.“

Hradec Králové - BK ARMEX Děčín 80:91 (20:29, 41:47, 59:70)

Body: Stamenkovič 21 (1x 3, TH 6/7, 8 asistencí), Pešakovič 18 (2x 3), Sedmák 15 (1x 3, 6 doskoků), Vujovič 13 (1x 3, 6 doskoků), Škranc 8 (2x 3), Peterka 5 (1), - Pomikálek 15 (2x 3, 7 doskoků), Šiška 15 (2x 3, 7 asistencí, 8 ztrát), Osaikhwuwuomwan 15 (1x 3, 9 doskoků), Nichols 14 (2x 3, 6 doskoků), Alston 14 (1x 3), Svoboda 11 (1), Galloway 5 (8 doskoků), Kroutil 2.

Střelba za 2 body 23/41:24/37, za 3 body 8/31:9/21, TH 10/16:16/24. Doskoky 30:41 (útočné 7:6), asistence 16:16, ztráty 12:20, fauly 22:21.