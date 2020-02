„Po loňském stříbru je to asi zklamání. Ale věřím, že v nadstavbě půjdeme výkony nahoru,“ jasně říká tahoun BK ARMEX.

Ondro, základní část jste zakončili výhrou 77:70 nad Pardubicemi. Utkání jste zlomili v poslední čtvrtině, kterou jste vyhráli 24:11. Co o tom podle vás rozhodlo?

Věděli jsme, že si musíme pohlídat doskok. Sice se podle čísel zase tak nepovedlo, ale v rozhodujících momentech jsme zabojovali a fungovalo to. Zlepšila se obrana, z toho pramenili rychlé brejky a koše. Pomohly nám také body hráčů z lavičky Lukáše Feštra, nebo Šimona Ježka. Tohle od nich přesně potřebujeme.

Je to už ošoupané klišé. Přesto jste vítězství nad silným protivníkem určitě potřebovali.

No, my potřebovali jakékoliv vítězství (smích). Ale doufám, že nás to nakopne. Uvidíme, jestli to přeneseme do dalších zápasů. Už v pondělí nás čeká Alpe Adria Cup proti Opavě. Teď už opravdu nebudou lehké zápasy. Musíme hájit domácí palubovku a pokusit se přivézt nějaké úspěchy z venku.

Jaké pro vás byly souboje s ex-děčínským Tomášem Vyoralem. Vy jste dal 19 bodů, on jich dal ještě o šest více.

Vyo je skvělý hráč, pro mě je nejžhavějším kandidátem na MVP. Má skvělou formu, pomohla mu účast na MS. Souboje s ním byly těžké. Pořád slyším, že dává šťastné trojky. Ale on jich dává tolik, že už asi nejsou ani šťastné (smích). My jsme si před zápasem říkali, ať je hrdinou a dá třeba 50 bodů. Ale nesmí se k němu nikdo další přiblížit. A to se nám povedlo.

Základní část je minulostí, začíná nadstavba. Vy do ní jdete z osmého místa se zápornou bilancí.

Tak je jasné, že se po loňském úspěchu čekalo víc. Ale budeme bojovat dál, spoustu zápasů jsme ztratili nešťastně v koncovce. Věřím, že tohle vítězství nad Pardubicemi nás posílí do druhé části sezóny.

Jaké budou vaše cíle v nadstavbě? Hádám, že byste rádi vyskočili na šesté místo a vyhnuli se velmi ošidnému předkolu play-off.

Je pravda, že prohrálo Ústí i Olomoucko. Takže jsme se jim přiblížili. Ale je vidět, že je to vyrovnané, každý může porazit každého. My jdeme zápasy od zápasu, budou rozhodovat maličkosti, momentální forma. Musíme se také dát zdravotně do kupy. Doufám, že půjdeme nahoru. V play-off můžeme vyzvat každého. Kromě Nymburka, ten bych si tedy úplně nepřál (smích).

V pondělí vás ale čeká čtvrtfinále Alpe Adria Cupu proti Opavě. Není teď ten zápas na škodu?

Máme sice zraněné, ale já doufám, že Tomáš Pomikálek už nastoupí. Přeci jen má lehčí zranění. S Opavou to byly vždy těžké boje, takže já jsem za ten zápas rád. Lepší zápas, než trénink. To je jasný.

Na závěr smutné téma. Před zápasem jste uctili památku tragicky zesnulého Kobeho Bryanta. Jak vás osobně tahle událost zasáhla?

Uff. Kobe Bryant byl jednoznačně mým nejoblíbenějším hráčem. Když ještě nebyly určité možnosti, tak si vzpomínám, jak mi táta nahrál jeho zápas na kazetu z nějaké německé televize. Tuším, že to byl v roce 2001 a bylo to play-off proti Philadelphii. Poprvé jsem ho viděl v akci a koukal na to pořád dokola. Od té doby jsem se snažil sledovat všechny zápasy. Takže mě to zasáhlo hodně, nejprve jsem to bral jako špatný vtip. A ona to byla realita. Hodně smutná.