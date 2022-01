Děčínský rozehrávač Ondřej Šiška se na vypjaté derby nesmírně těší. A moc by si přál, aby Válečníci dokončili svou stíhací jízdu až do konce. „Tenhle zápas máme v hlavě už měsíc. Chceme urvat tu lepší skupinu a uděláme pro to maximum. Slibuji,“ usmívá se rodák z Přerova před sobotním (18 hodin) utkáním v Ústí nad Labem.

Ondro, díky výkonům z poslední doby jste v derby favoritem. Souhlasíte?

Říká se, že derby nemá favorita. Ale teď… Máme výhodu, že jsme takový zápas prostě chtěli. Celý prosinec a leden jsme o to bojovali. Uděláme cokoliv, abychom v Ústí vyhráli a dostali se do elitní nadstavbové skupiny.

Ještě nedávno jste měli k osmému místu strašně daleko. Co se změnilo?

Soupeři si musí dát pozor na každého hráče z našeho týmu. Ukázalo se, že z naší osmičlenné rotace to může urvat úplně každý. Buď já, nebo Matěj Svoboda, Ty Nichols, Craig, nebo Pomi jako kapitán. To je jedna z našich výhod.

Vy jste zářil v posledním utkání v Kolíně. Dal jste 26 bodů, šest trojek ale taky jeden neuvěřitelný koš, kdy jste padal hlavou k zemi. Vybavíte si to?

Ani sám nevím (smích). Chtěl jsem se dostat pod koš po pravé lajně a byl připravený na smeč. Postavil se proti mně Jirka Jelínek, se kterým se potkat fakt nechcete. Je to kus chlapa. Bokem mě odrazil a já jsem ten míč tak nějak odhodil. Kluci se radovali, já v první chvíli ani nevěděl, že to tam spadlo.

Co bude receptem na třetí skalp Slunety v letošní sezoně?

Určitě musíme uhlídat Autreyho. Ten má výbornou sezonu, dokazují to jeho čísla. Pokud se nám to povede a ten zápas mu co nejvíc znepříjemníme, máme z velké části vyhráno. Druhou ústeckou hrozbou bude Láďa Pecka, který také dokáže rozhodovat zápasy.

Dá se říct, že dnešní bitva je pro vás jedním z vrcholů celé sezony.

Stoprocentně. Tenhle zápas máme měsíc v hlavě, šli jsme si za ním. Neskutečně se na tohle derby těším, věřím, že tu A1 urveme. Jistě bude parádní divácká kulisa, věřím, že dorazí hodně našich fanoušků. To nás nakopne ještě víc.

Jak velké zklamání by byl fakt, kdybyste utkání v Ústí nezvládli?

Popravdě? Bylo by to velké zklamání. V poslední době jsme ušli kus cesty. Hrát skupinu A 1 bude mít větší náboj. Ke vší úctě ke všem soupeřům, ale jezdit třeba do Ostravy nebo Jindřichova Hradce. To nechceme. Aktuálně předvádíme takové výkony, kterými si podle mě zasloužíme tu lepší skupinu.

Proti Opavě a v Kolíně vám skvěle vyšly poslední čtvrtiny. Vypadá to, že fyzicky jste dobře připraveni?

No, já jsem třeba na přelomu podzimu zrovna velkou fyzickou formu necítil (smích). Ale jo, poslední zápasy jsme zlomili v koncovce. Je pravda, že naši poslední soupeři měli větší pauzu. Možná se ta lepší fyzička projevila. Vyhovíme si v útoku a plníme pokyny, které si před zápasem stanovíme.

Vy jste v prosinci získal cenu MVP. Jak si užíváte jízdu s krásným vozem Hyundai?

Nejsem zrovna motoristický fanda. Překvapilo mě, jaký to má výkon. Až sednu do mého auta, tak to bude sakra rozdíl (smích).

Děčín má aktuálně asi nejlepší formu ze všech ligových týmů. Kam byste mohli letos dokráčet?

Dokázali jsme vyhrát na půdě Brna a USK. Doma jsme porazili o dvacet bodů Opavu. Sehráli jsme parádní utkání proti Nymburku. Pokud postoupíme do A1, věřím, že se tam neztratíme. Ta první osmička je tam docela našlapaná, může se to ještě promíchat. Věřím, že sezona bude ještě dlouhá.

Zdroj: Youtube