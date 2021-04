„Chceme navázat na poslední vzájemný souboj, kdy jsme dokázali zvítězit na palubovce soupeře. Postavení v tabulce a výsledky z posledních kol favorizují náš tým,“ řekl před utkáním kouč celku z krajské metropole Jan Šotnar, pod nímž tým kolem exděčínského Lamba Autreyho rozkvetl. „Musíme být však na pozoru, Děčín je tým, který nevypustí ani vteřinu žádného duelu. Nám se vyprazdňuje marodka, těším se, že budeme moci hrát v širší rotaci a poprvé v nadstavbě v kompletní sestavě,“ dodal.

Právě bývalá opora Děčína dovedla Slunetu v posledním vzájemném měření sil k první letošní výhře v derby. „V minulém zápase nám dělal obrovské problémy Autrey, kterého musíme tentokrát mnohem lépe bránit. Ústí má nového Američana Haymonda, který bude společně se Srbem Rakočevičem velkou zkouškou pro naší obranu,“ měl jasno děčínský kouč Tomáš Grepl, jemuž stále chybí zraněný kapitán Šimon Ježek. Otazník navíc visí i nad Eduardem Kotáskem.

Děčín má jednu z posledních možností, jak si ještě vybojovat lepší než 10. příčku před startem předkola. K tomu však potřebuje nutně zvítězit. Venku se ale Válečníkům dlouhodobě nedaří, avšak poslední výhru z cizí palubovky urvali právě na ústecké půdě, když 23. ledna vyhráli těsně 89:87. „Na zápas se připravujeme a chceme vyhrát. Myslíme pozitivně a budeme bojovat. Budeme se snažit, aby nedocházelo k chybám. Budeme tvrdě makat v obraně i na doskoku, nesmíme nechat soupeře jednoduše skórovat. Klíčem k úspěchu bude naše bojovnost,“ slíbil děčínský Nestor Boyko.

ÚSTÍ BEZ FAULU

To v Ústí řeší, jak odrazit nájezdy Turů, respektive nálety Sokolů. Oba východočeští pronásledovatelé totiž čekají na zaváhání Šotnarovy družiny, které by mohlo Severočechy sesadit z vedoucí příčky nadstavbové skupiny A2. „V posledních dvou zápasech jsme museli po pomalejších začátcích obracet vývoj utkání a to by se nám nemuselo s Válečníky vyplatit, musíme hrát se stoprocentní koncentrací od začátku,“ řekl ústecký Dalibor Fait.

Sluneta si navíc domácí derby zvolila pro účast na charitativní akci Bez Faulu, kde střádají kluby peníze do společného banku za fauly či minuté střely, dárcovskou SMS mohou přispět také fanoušci.