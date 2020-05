Týmové semifinále svedlo proti sobě Ústí nad Labem a pardubickou Beksu, druhou dvojici tvořily Děčín a Opava. Ústečtí mladíci Jan Maděra a Dalibor Fait nepředvedli špatný výkon (60 a 65 bodů), nicméně zejména pardubický David Škranc, který trefil 21 ze 27 trojek, posunul s přehledem do finále mužstvo z východních Čech (145:126).

Nevedlo se ani Děčínu, byť druhé semifinále bylo výrazně vyrovnanější. Rozhodovaly až závěrečné střely z půlky, Opava ale nakonec postoupila poměrem 141:131. Děčín si alespoň, díky vyššímu nástřelu v semifinále, zajistil bronz, Ústí skončilo čtvrté. Finále pak ovládly Pardubice, za něž duo Potoček-Škranc nastřádalo 153 bodů. Opavská konkurence doplatila na výpadek Šiřiny a i přes heroický výkon Luďka Jurečky (96 bodů, 24 trojek!) 125 bodů na titul nestačilo.

V sobotu se celá soutěž uzavře, na řadu přijde play-off jednotlivců. Do něj jde ze druhého místa děčínský FIlip Kroutil, jenž má na šesté příčce spoluhráče Ondřeje Šišku. Toho čeká ve čtvrtfinále derby proti ústeckému Janu Maděrovi (po základní části třetí). Pokud Kroutil postoupí, je jisté, že severočeské celky budou mít finalistu, neboť turnajový pavouk nasměruje tyto dvojice proti sobě v semifinále.

Začíná se opět v 17.30 a přímý přenos vysílá server TVCom.cz. V jednotlivcích se, narozdíl od týmů, hraje i souboj o konečné třetí místo.

PLAY-OFF TÝMŮ:

SEMIFINÁLE

BK JIP Pardubice – SLUNETA Ústí 145-126

Škranc (Pardubice) střely za bod 19/10 (10), střely za 3 body 27/21 (63), střely z půlky 5/1 (5) – celkem 78 bodů

Potoček (Pardubice) střely za bod 20/14 (14), střely za 3 body 28/16 (48), střely z půlky 5/1 (5) – celkem 67 bodů

Fait (Ústí) střely za bod 16/13 (13), střely za 3 body 27/16 (48), střely z půlky 5/1 (5) – celkem 66 bodů

Maděra (Ústí) střely za bod 19/10 (10), střely za 3 body 29/15 (45), střely z půlky 5/1 (5) – celkem 60 bodů

BK ARMEX Děčín – BK Opava 131-141

Kroutil (Děčín) střely za bod 18/10 (10), střely za 3 body 28/20 (60), střely z půlky 5/1 (5) – celkem 75 bodů

Šiška (Děčín) střely za bod 16/9 (9), střely za 3 body 29/14 (42), střely z půlky 5/1 (5) – celkem 56 bodů

Šiřina (Opava) střely za bod 18/17 (17), střely za 3 body 28/15 (45), střely z půlky 5/2 (10) – celkem 72 bodů

Jurečka (Opava) střely za bod 19/19 (19), střely za 3 body 29/15 (45), střely z půlky 5/1 (5) – celkem 69 bodů

FINÁLE

BK JIP Pardubice – BK Opava 153-125

Škranc (Pardubice) střely za bod 17/15 (15 bodů), střely za 3 body 26/17 (51 bodů), střely z půlky 5/0 (bez bodu) – celkem 66 bodů

Potoček (Pardubice) střely za bod 19/11 (11), střely za 3 body 28/22 (66), střely z půlky 5/2 (10) – celkem 87 bodů

Šiřina (Opava) střely za bod 16/11 (11), střely za 3 body 26/6 (18), střely z půlky 5/0 (bez bodu) – celkem 29 bodů

Jurečka (Opava) střely za bod 18/14 (14), střely za 3 body 31/24 (72), střely z půlky 5/2 (10) – celkem 96 bodů

PLAY-OFF JEDNOTLIVCŮ:

čtvrtfinále

A: 1. Luděk Jurečka (Opava) - 8. David Škranc (Pardubice)

B: 4. Martin Nábělek (Ostrava) - 5. Josef Potoček (Pardubice)

C: 3. Jan Maděra (Ústí n. L.) - 6. Ondřej Šiška (Děčín)

D: 2. Filip Kroutil (Děčín) - 7. Štěpán Svoboda (Ostrava)

semifinále

A vs B, C vs D