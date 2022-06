„Chtěl bych poděkovat Děčínu za sedm sezon ve válečnickém dresu, zažil jsem zde skvělé sezóny, horší sezóny, ale hlavně nespočet zážitků a zkušeností, na které budu vzpomínat. Sedm let je kus života a jak to bývá, i já jsem pocítil potřebu se hnout z místa a nasát čerstvý vítr do plachet. Chtěl bych poděkovat všem lidem, na které jsem během této sedmileté jízdy narazil a lidem kteří mě podporovali. Děčín neodmyslitelně zůstane velkou částí mého života a já mohu říct jen díky," řekl Šiška pro klubový web.

Pro děčínský basketbal jde o velkou ztrátu. „ Ondra už delší dobu mluvil o tom, že cítí potřebu změny. A přestože bychom ho rádi viděli i nadále ve Válečnickém dresu, naprosto respektujeme jeho rozhodnutí. Za těch sedm sezon, které v Děčíně strávil, nechával na hřišti vždy maximum a za to mu patří ohromný dík a kredit. V Děčíně Ondra zanechal hlubokou stopu nejen hráčskou, ale i lidskou. Proto mu všichni přejeme jen to dobré. Pro nás to teď ale znamená nastavit tým a hru trochu jinak a na tom už intenzivně pracujeme. Věřím, že v nejbližší době představíme našim fanouškům první posily do nové sezóny,“ prozradil Lukáš Houser, generální manažer BK ARMEX Děčín.