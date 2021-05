„Ještě než jsem odletěl, trochu jsme se o tom bavili a stále jsme v kontaktu. Velmi rád bych se vrátil a znovu se k týmu připojil. V Děčíně je skvělá parta lidí,“ přiznal Bradley v rozhovoru pro klubový web.

Nate, jak se vám líbí Česká republika?

V Děčíně jsem si to doslova zamiloval. Je to klidné a mírumilovné město k žití.

Jak reagovala vaše rodina, když se dozvěděla, že odcházíte hrát basketbal do Česka?

Má rodina byla společně se mnou nadšená z příležitosti splnit si moje sny v České republice. Dlouhou jsem čekal na šanci hrát znovu basket, byli jsme šťastní, že mohu dělat to, co tak miluju.

Doma máte snoubenku. Jak těžké bylo vaše odloučení?

To je těžká otázka. Samozřejmě není lehké být takto odloučen, ale oba chápeme, že tohle je něco, na co jsem od mládí čekal a že si tímto plním své sny. V celém procesu mě podpořila a nemůžu se dočkat, až se za mnou někdy v budoucnu přijede podívat

Prozradíte co vás kromě basketbalu dál baví?

Od čtvrtého stupně do čtvrťáku na univerzitě jsem hrál na saxofon. Dědeček mě naučil hrát a já si to moc užívám. V Děčíně jsem ve volném čase byl v telefonickém spojení s rodinou a přáteli.

Jak vás přijali ostatní Válečníci?

Spoluhráči byli hned od prvního dne po mém zapojení skvělí. Jsou to opravdu báječní lidé. Přijali mne s otevřenou náručí a chovali se ke mně, jako bych byl dávno jeden z nich.

Bodově se vám dařilo, jak jste byl spokojený se svými výkony v Kooperativa NBL?

Myslím, že moje výkony byly slušné, ale stále mám prostor pro zlepšení. Každý zápas byl pro mne těžký. A jako nejtěžší se mi jevilo posuzování faulů. Některé by ve státech jasně byly, ale tady je nepískali. Je to však součást hry, časem se v tom zlepším.

Říká se, že děčínští fanoušci vytváří jednu z nejlepších kulis v lize. Bohužel, teď do haly nemohou. Co byste jim vzkázal?

Vzkaz pro fanoušky. Pokud se vrátím, moc se těším, až budete zpět v hale s námi. Chyběli jste nám v uplynulé sezóně a nemůžeme se dočkat, až půjdeme do akce společně s vámi.

Vy jste se vrátil do USA. Jaký tam máte program?

Jsem zpět ve státech a oficiálně je pro mě mimosezónní období. Vstávám ve čtyři hodiny ráno a dám si mílový běh. Potom se kolem půl desáté přesunu do tělocvičny, kde trénuji.

Máte plány na prázdniny, konkrétní dovolenou?

V příštích měsících určitě zamířím do New Yorku navštívit svoji rodinu.

Mluvili jste už s vedením děčínského klubu o možném pokračování v příští sezóně?

Ještě než jsem odletěl, trochu jsme se o tom bavili a stále jsme v kontaktu. Velmi rád bych se vrátil a znovu se k týmu připojil. V Děčíně je skvělá parta lidí.

Článek byl převzat z webu bkdecin.cz!