„Zase rozhodovala poslední střela, my to snad s Děčínem ani jinak neumíme. Naštěstí se štěstí v tomto případě přiklonilo na naši stranu. Máme pochopitelně máme ze třetího vítězství v řadě velkou radost, mohlo ale být klidnější. Na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny jsme udělali několik chyb a soupeř se vrátil do zápasu. Koncovku ale kluci zvládli,“ uvedl nakonec přeci jen spokojený olomoucký kouč Miljan Čurovič.

BK REDSTONE Olomoucko - BK ARMEX Děčín 86:83 (21:24, 43:38, 67:55)

Body: Kněževič 20 (8 doskoků), Tomsick 19 (2x 3), Bracey 16 (1x 3, 5 asistencí), McSwain 10, Vučkovič 7, Feštr 6, Halada 5 (1x 3), Sehnal 3 - Svoboda 28 (5x 3, 9 doskoků), Kroutil 13 (2x 3), Eudy 12 (2x 3, 10 doskoků), Šiška 11 (1x 3, 7 asistencí, 7 získaných faulů), Mach 9, Pomikálek 7 (8 doskoků), Bobek 3 (1x 3).

Střelba za 2 body 30/53:20/42, za 3 body 4/14:11/32, TH 14/23:10/17. Doskoky 38:43 (útočné 9:16), asistence 19:18, ztráty 11:13, fauly 19:20.