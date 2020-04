Součástí Válečnické rodiny zůstávají i nadále Tomáš Pomikálek, Ondřej Šiška, Filip Kroutil a Pavel Grunt. V této nelehké době se tedy pro děčínské fanoušky jedná o radostné informace a při aktuálním postupném rozvolňování bezpečnostních opatření také o veselejší začátek vyhlížení sezóny 2020 – 2021.

„Jsme rádi, že jsme udrželi děčínskou kostru i pro další sezónu. Jednání byla, díky aktuálním opatřením, přeci jen složitější,“ uvedl generální manažer BK ARMEX Děčín Lukáš Houser.

„Především bych chtěl poděkovat celému klubu za příležitost a důvěru. Těším se, že i nadále budu hájit barvy Válečníků, můžu sdílet emoce se všemi v klubu, se spoluhráči a samozřejmě i našimi úžasnými fanoušky. Děkuji Vám všem, že jste mi udělali rozhodování mnohem jednodušší a já se vám to teď budu snažit vrátit na palubovce. Číslo pět (stále) žije,“ řekl s úsměvem křídelník Tomáš Pomikálek.

Tým počítá i s pivotem Pavlem Gruntem, který v poslední sezóně bojoval s vleklým zraněním. „Chtěl bych poděkovat vedení klubu za důvěru a šanci znovu restartovat svoji kariéru po vleklém zranění z minulé sezony. Teď mě ještě čeká rekondice a aktivace operovaného kotníku, ale do přípravy nastoupím stoprocentní,“ zdůraznil Grunt.

Zůstává i rozehrávač Ondřej Šiška. „ Jsem rád, že mohu pokračovat v řadách Válečníků. Vážím si zájmu a hlavně toho, že mohu nadále hrát před tak skvělým publikem, kterým se v Děčíně můžeme chlubit. Pauza bude dlouhá, a tak doufám, že se dobře připravíme na nadcházející sezónu a popereme se opět o finále,“ má jasno.

Z českých hráčů nebyla smlouva prodloužena druhému rozehrávači Lukáši Feštrovi. Ten končí v Děčíně po třech letech. „Lukáš zůstane nesmazatelně zapsán pod čtvrtou stříbrnou medailí děčínského klubu! Klub přeje Lukášovi do další kariéry a především do budoucího života jen to nejlepší. Díky za skvělé tři roky ve Válečnickém dresu,“ poznamenal Houser.

Otazník visí stále na triem cizinců. Lamb Autrey, Klint Carlson a Filip Vukosavljević odcestovali začátkem března do svých domovů. „Všichni tři u nás měli smlouvu na jeden rok. Smlouva skončila. Se všemi jsme v kontaktu. Nejprve jsme ale museli vyřešit české hráče. S cizinci budeme jednat, máme ještě dost času,“ dodal Houser.

V pátek byl se měl klub BK ARMEX Děčín vyjádřit k případným změnám v hráčských platech.