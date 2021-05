Děčínský basketbalový klub obnovil tréninky a nyní využívá pro svou mládež několik venkovních sportovišť. V akci jsou všechny týmy od přípravek dívek i chlapců, přes minižactvo a žactvo, až po dorostenecké kategorie. Týmy tak trénují na Kvádrberku, na Letné. Využívají venkovní hřiště základních škol.

Basketbalová mládež - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Dobré zprávy přicházejí od trenérů a trenérek. Jádra týmů zůstala zachována, družstva se podařilo restartovat a nyní můžeme postupně přidávat v tréninku. Prvním cílem bylo dát děti opět dohromady, aktivovat týmy, znovu spojit hráče a hráčky a navázat na tréninkový proces, který byl tak hrubě a bezprecedentně narušen. Teď máme dva měsíce na zlepšení kondice našich svěřenců a byť jsme vděčni za možnost trénovat venku, intenzitu cvičení a klasický basketbalový trénink to nenahradí. Jsme sportovci zvyklí na kontaktní týmové hry a soutěže a to lze venku v lese jen těžko nahradit. Ale jde to, více se nyní věnujeme atletice a kondici,“ řekl Robert Landa, šéftrenér basketbalové mládeže.