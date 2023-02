Jordan dosahoval ve dvaceti zápasech v sešívaném dresu v Kooperativa NBL průměrů 22,4 minut, 9,6 bodu a 6,0 doskoku. Střelecké maximum v Kooperativa NBL má 21 bodů a předvedl jej v utkání proti Pardubicím na začátku listopadu. Nejvíce míčů v jednom zápasu doskočil 10 a bylo to proti Ústí v polovině října. Naposledy nastoupil za Slavii v sobotu proti NH Ostrava, kdy odehrál 34 minut, dal 13 bodů, doskočil 8 míčů, připsal si 4 asistence a 3 bloky.

„Delší dobu jsme uvažovali o posílení podkošové sestavy a zranění Tomáše Pomikálka a Petra Macháče naše rozhodování jen urychlilo. Po důkladném prozkoumání hráčského trhu a zohlednění našich možností, jsme se rozhodli pro Dontae Brunera, který už má s naší soutěží nějakou zkušenost,“ nechal se slyšet Lukáš Houser, generální manažer BK ARMEX Děčín.

Bruner v ročníku 2021/22 hájil barvy portugalského Imortal Luzigas Albufeira a dosahoval tam ve 29 utkáních průměrů 8,2 bodu a 5,9 doskoku na zápas. Čtyři roky strávil na prestižní Yale University, kde v seniorském ročníku 2019/20 dosahoval 10,9 bodu a 9,2 doskoku, aby pak ještě rok pokračoval na University of Alabama (5,6 a 3,9).

FOTO, VIDEO: Senzační Matěj Svoboda zlomil bojovné Olomoucko

„Zranění dvou vysokých hráčů a s tím spojená užší rotace nás poslední zápasy limitovala. I proto jsem rád, že se vedení podařilo přivést do naší sestavy zatím nejvyššího hráče. Jordan do naší hry přinese prvky, které nám dosud chyběly i ve chvílích, kdy jsme byli komplet. Je to fajn člověk a věřím, že půjde o vhodné doplnění,“ doufá Tomáš Grepl, děčínský kouč.

Podaří-li se vyřídit všechny formality, odcestuje Bruner s týmem na utkání 22.kola NBL v Opavě již tuto sobotu 4.února.

„Jsem nadšený z toho, že tady mohu být a doufám, že klub se mnou bude spokokojený. Pro mne jde o pozitivní změnu, cítím tady výbornou atmosféru a už se těším, až začneme společně bojovat o ligové výhry,“ hýří Bruner pozitivní náladou.