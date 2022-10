„Dnes se to hodnotí velmi jednoduše. Výhra s Nymburkem je asi největší výsledek, kterého můžete v Čechách dosáhnout. Jsme za to rádi. Především za to, že jsme to bojovností dokázali získat, i když jsme vedli jen něco přes tři minuty. Nymburk měl ještě poslední střelu, ale pocity jsou teď nádherné. Mně se nepodařilo s Nymburkem po návratu do Česka vyhrát, ač jsme byli minulou sezonu blízko. Doufám, že příště zas budeme konkurenceschopní a je dobré vědět, že s nimi jde nejen hrát, ale i vyhrát," radoval se Tomáš Grepl, kouč Děčína.

„Věděli jsme, že to bude těžké, domácí jsou v dobré formě, připravovali jsme se bojovat o každý metr, na publikum, na vše. Obecně jsme nedodrželi některá pravidla, třeba že jeden hráč nesmí najíždět dvacetkrát na pravou stranu. Musíme dodržovat, co si řeknem před zápasem, to byl dnes náš největší problém," kroutil hlavou Roberts Štelmahers, nymburkský trenér.

Válečníci tři čtvrtiny tahali za kratší konec. Před posledním dějstvím prohrávali o jedenáct bodů. Ve čtvrté desetiminutovce ale zabrali v obraně, Nymburku povolili pouhých jedenáct bodů, poslední úsek hry vyhráli 22:11 a dokonali snový obrat. Svěřenci Tomáše Grepla tak potvrdili výborný vstup do sezony, když vyhráli i třetí utkání v právě probíhajícím ročníku.

Děčínským bodovým tahounem byl Ty Nichols, který mistrovi nasázel 25 bodů. Na druhé straně byl nejlepším kanonýrem Nymburka Gerel Simmons, který zaznamenal 21 bodů.

„Především to byl skvělý zápas, byli jsme v devíti, protože kluci jsou nemocní. Neměli jsme co ztratit, chtěli jsme bojovat. Dneska jsem se cítil dobře, od začátku sezóny mám pocit, že se to zlepšuje, pocitově a výhra to potvrzuje. Vždy se snažím jít na útočný doskok, Ty dnes skvěle skóroval a je to doma. Velký dík patří divákům za úžasnou atmosféru," usmíval se děčínský pivot Igor Josipović.

„Je to složité, poslední tři zápasy jsme ukazovali, že naše silná stránka je v obraně, ale dnes to pravda nebyla. Neřekl bych, že jsme to prohráli v posledních minutách, spíš blbé ztráty, já měl třeba dvě. Myslím, že hlavní rozdíl byl právě v tenhle ukazatel. To, že dáme 82 bodů, je aktuálně náš nadprůměr. Ale problém byl spíš v obraně, a především ty důležité útočné doskoky od Josipoviće," přiznal nymburský basketbalista Martin Kříž.

Tým ze severu Čech porazil Nymburk po deseti letech, naposledy Děčín překvapil český kolos poslední doby v prosinci, kdy ho v ligovém zápase na domácí palubovce porazil 80:78.

BK ARMEX Děčín – Basketball Nymburk 84:82 (22:25, 40:50, 62:71)

Body: Nichols 26 (3x 3, 6 asistencí, 7 získaných faulů), Walton 17 (1x 3, 8 asistencí, 5 zisků, 7 získaných faulů), Svoboda 14, Pomikálek 11 (1x 3, 7 doskoků), Josipovič 6 (9 doskoků), Žikla 4, Mach 4, Kroutil 2 - Simmons 21 (4x 3), Watson 13, Gibbs 8 (1), Kříž 8 (6 doskoků), Ivanauskas 7 (2x 3, 9 doskoků), Benda 7, Palyza 6 (2x 3), Lockett 6, Tůma 4 (1x 3, 3 asistence), Kovář 2.

Střelba za 2 body 25/46:20/40, za 3 body 5/16:10/23, TH 19/27:12/14. Doskoky 36:30 (útočné 12:9), asistence 10:13, ztráty 13:14, fauly 18:22. 4, Kovář 2. Diváci: 791.