Válečníci v poslední čtvrtině byli v náskoku, v dramatické koncovce ale přenechali vedení Děčínu. V posledních vteřinách pak svěřenci Tomáše Grepla nezvládli poslední útok a zapsali tak první porážku v Kooperativa NBL.

Trenéři po utkání

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín: "Odehráli jsme těžký zápas, věděli jsme, že nás tu nečeká nic jednoduchého. V první čtvrtině jsme zaostávali na obranném doskoku, kdy jsme dovolili Kolínu posbírat šest útočných doskoků, a to nás od začátku stálo o trochu lepší výsledek. Potom se to už tahalo, hodně se v zápase vystřídalo vedení na obě strany, takže ten zápas byl velmi vyrovnaný. Pro nás je to obrovská škoda, po tom, co jsme v zápase dvacet tři minut vedli, jsme zápas nezvládli v koncovce. My jsme utkání odmakali od první do poslední minuty a za to musím hráčům poděkovat. Teď se musíme připravit na další zápas, který nás čeká už ve středu doma proti Slavii."

Adam Konvalinka, trenér Geosan Kolín: "Myslím se, že utkání se muselo divákům velmi líbit. Bylo po celou dobu vyrovnané, ani jeden tým neodskočil do výraznějšího vedení. My jsme byli ve výsledku asi šťastnější, oba týmu nedávaly trestné hody a my jsme prohráli o strašně moc na doskoku. Ale troufám si tvrdit, že ten konec jsme ubojovali asi jen silou vůle. Pro nás super výhra, zase se můžeme posouvat dál a tvořit."

Hráči po utkání

Tomáš Pomikálek, křídlo BK ARMEX Děčín: "Těžký zápas. Jeli jsme na půdu Kolína, v podstatě jsme ani nebyli favoriti, ale trošku jsme si na sebe asi udělali tlak díky posledním zápasům, kdy jsme předvedli skvělé výkony a porazili jsme na domácí palubovce Nymburk. A možná pod tím tlakem se nám ten dnešní zápas nepovedl. Gratuluju kolínskému týmu, my se z toho musíme poučit a jít dál."

Jiří Jelínek, pivot Geosan Kolín: "My jsme strašně rádi za výhru. Basket nevím jestli to byl úplně krásný, ale bojovný, diváky to muselo vtáhnout. Na konci jsme měli asi o kousek víc štěstí, nedoskočili jsme, měli další útok. Ty Nichols nás trápil, dal několik těžkých trojek. Ze stavu mínus čtyři minutu a půl před koncem jsme se dokázali zvednout, takže jsme rádi, že jsme doma vyhráli, po tom, co se nám nepodařilo porazit Opavu a myslím si, že pokud budeme pokračovat v takhle tvrdé práci, budeme vyhrávat."

BC GEOSAN Kolín - BK ARMEX Děčín 74:73 (16:21, 37:39, 52:53)

Body Kolín: Číž Adam 16, Novotný Filip 15, Petráš Jakub 14, Šiška Ondřej 13, Křivánek Jan 6, Autrey Lamb 4, Jelínek Jiří 2, Lošonský Pavol 2, Mareš Michal 2.

Body Děčín: Nichols Ty 16, Pomikálek Tomáš 13, Walton jr. Anthony Lamont 12, Kroutil Filip 9, Josipović Igor 7, Svoboda Matěj 6, Mach Martin 4, Macháč Petr 4, Žikla David 2.

STŘELBA 3B: 25/7:30/7. STŘELBA 2B: 33/20:36/23 TH 20/13:16/6 doskoky 32:41. CHYBY: 18:20. ROZHODČÍ: Matějek Ivor, Kapaňa Lukáš, Hartig Lukáš. Diváci: 655.