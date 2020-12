Na rozehrávku si Ježek vybral svého klubového spoluhráče Ondřeje Šišku, na křído ústeckého střelce Lamba Autreyho a pod koš postaví Jiřího Jelínka z Kolína a Jakuba Krakoviče z Brna.

„Ondra Šiška je jedním z mých nejlepších kamarádů, jsme spolu v Děčíně šest let a neskutečně jsme si sedli. Letošní sezonu naplňuje neuvěřitelnou energií, je to vůdčí osobnost našeho týmu a podává velmi vyrovnané a přesvědčivé výkony,“ vysvětlil svoji první volbu Ježek a pokračoval: „Lamb Autrey je zkušený borec s předchozí vazbou na Děčín, s míčem si to užívá, má ho hodně rád a pro oko diváka je to vhodná volba. Jirka Jelínek, to je tvrdost a velké tělo, podává konzistentní výkony a moji nominaci si zaslouží. A Kuba Krakovič doplňuje můj koncept, kdy to měli být kamarádi, které jsem dlouho neviděl, a kteří mají i nesporné basketbalové kvality. „Kraky“ v Děčíně hrál několik sezon, byl tu kapitánem a já se na tuhle skvadru moc těším. Bude s ní velká legrace,“ tuší kapitán Válečníků.

Jeho kapitánský protějšek Ondřej Sehnal vybral do týmu Mladých pušek spoluhráče z USK Patricka Samouru, svitavského Matěje Svobodu, nymburského Haydena Daltona a brněnského Šimona Puršla.

Utkání hvězd přinese 30. prosince převratnou novinku převzatou ze zámořské NBA. Fanoušci, kteří se zaregistrují na speciální webové stránce nbl.basketball/asg/p42, se stanou součástí obrovské LED obrazovky na tribuně, která bude v reálném čase přenášet obraz z obýváků díky webové kameře.

„Po očku jsem to v NBA sledoval a hrozně se těším. Nedokážu si teď představit, jaký bude ten přímý vjem na místě, ale dají se od toho očekávat velké věci,“ řekl Ježek pro oficiální web českého basketu.