Trenér Tomáš Grepl má ale na svém čele vrásky. Způsobují je zdravotní lapálie jeho svěřenců. „Cíle do zbytku sezony? Já dva dny před sobotním zápasem nevím, kdo nastoupí. Těžko říct, jak to bude za dva, tři, čtyři týdny. Pro mě je hlavní, abychom se dali zdravotně do kupy a vydrželi,“ řekl kouč BK ARMEX Děčín v rozhovoru pro Deník .

Pane trenére, máte jistotu elitní nadstavbové skupiny, držíte třetí místo. Jste spokojený s dosavadním průběhem sezony?

My jsme hlavně rádi, že se nám povedlo uhrát tu skupinu A1. To byl nejdůležitější cíl, který jsme si stanovili na začátku sezony. To, že jsme třetí v tabulce jsme nečekali. Za to jsme rádi dvojnásobně. Ale liga je nesmírně vyrovnaná, prvních sedm týmů je tam hodně našlapaných. Sice ještě není konec, ale odehráli jsme základní část velmi slušně.

Letos to není ligová dominance Nymburka. Tabulku vede Brno, Nymburk už šestkrát prohrál…

V posledních sezonách rozhodně není standardní, že by tabulku vedlo Brno. Nymburk má za sebou obrovské změny, pořád to tam dávají dohromady, shánějí posily. Je těžké odhadnout, jak se jim bude dařit. Klíčové je, že po dlouhé době se proti Nymburku dá hrát vyrovnaná partie. To je pro nás i ostatní ligové týmy jedině dobře. Na druhou stranu mí Nymburk určitou kvalitou. Je na druhém místě, to rozhodně není žádná tragédie. Všichni ale cítíme šanci, že se s Nymburkem dá prostě hrát. Celá liga je rozhodně zajímavější.

V posledním zápase jste v souboji o první místo padli v Brně po prodloužení. Domácí přitom díky trojce Culpeppera vyrovnali doslova v poslední vteřině. Nedala se ta koncovka sehrát lépe?

Já jsem ten konec zápasu samozřejmě několikrát viděl. Udělali jsme tam ale více chyb. Culpepper, kterého Brno přivedli za velké peníze, ukázal, že je rozdílovým hráčem. My jsme při bránění udělali řetězec chyb. Svoboda se tam snažil faulovat Nečase, rozhodčí to nepískl, byla z toho zoufalá přihrávka, vyústilo to v prodloužení, které jsme nezvládli. Pro nás to je ponaučení. Zároveň jsme tam byli v okleštěné sestavě, takže jsme ve finále sehráli výborný zápas plný pozitiv. O to víc nás mrzí porážka, kord proti vedoucímu týmu celé soutěže.

V sobotu doma hostíte Olomoucko. Jak je na tom kádr po zdravotní stránce?

Nebude Pomikálek a Macháč. Otazník visí nad Nicholsem a Josipovičem. Přidali se tam i další hráči, jde o virózu. Počasí tomu bohužel nehrává. Musíme se s tím popasovat a připravit se na sobotní zápasu. Máme navíc v domácím prostředí co napravovat.

Asi vzpomínáte zpackaný zápas proti Hradci Králové, který jste na vlastní půdě nečekaně nezvládli.

Bohužel jsme k tomu přistoupili na půl plynu, vše nasvědčovalo tomu, že se nemůže nic stát. Ale ten basketbalový pán Bůh nás vytrestal. Třetí čtvrtinu jsme prohráli 6:27 a bylo hotovo. Byl to takový budíček, ukázalo nám to, že i poslední tým dokáže porazit tým ze špičky ligy. Vemte si, že proti Slavii jsme vyhráli v prodloužení a měli brutální kliku. Na půdě Olomoucka jsme prohráli v prodloužení, ačkoliv jsme to měli dobře rozehrané. Jasně se ukazuje, že celky, jako Ostrava nebo USK dokážou hrát vyrovnané bitvy s Nymburkem. My jdeme zápas od zápasu. Je to stupidní fráze, ale pro nás platí dvojnásob.

Děčín je v této sezoně pověstný tým, že má v jednotlivých čtvrtinách velké výkyvy. Například utkání v Ostravě toho bylo jasným důkazem. Co s tím?

My máme tým složený a založený na bojovnosti. Hold útočné výpadky k takovému stylu patří, musíme se s tím naučit nějak žít. V Ostravě se nám nepovedl začátek, druhá čtvrtina od nás byla excelentní. V té třetí to zase drhlo v útoku. Za stavu 60:60 jsme do poslední čtvrtky šli doslova vabank. Jenže pod košem nám chyběl Pomikálek, Macháč a později také Josipovič. Poté jsme neměli pod košem žádnou odpověď. Přesto, že to nebyl špatný výkon, koncovku jsme tam už nezvládli.

Máte jistotu nadstavbové skupiny A 1. Jaký je další cíl? Začínat play-off v domácím prostředí?

Já se takhle daleko nedívám. Soustředím na aktuální dění. Pro mě je důležité, abych tým připravil po fyzické a zdravotní stránce. Já dva dny před zápasem nevím, kdo bude hrát. Někteří kluci jdou přes závit, na tréninku jsem měl osm hráčů. Pro nás bude klíčový stav jednotlivých hráčů. Nemůžu predikovat, co bude za dva, tři nebo čtyři týdny. Proto se k dalším cílům raději nebudu vyjadřovat.