„V prvním poločase jsme přitom proti Opavě předvedli hezký výkon,“ poznamenal děčínský kouč Tomáš Grepl. Válečníci nastříleli za první půli Slezanům 44 bodů, těžili hlavně z dobré vstupu do zápasu, kdy vedli 9:0. Po změně stran však přišel velký střeleckým útlum, vždyť za třetí čtvrtku dali Válečníky pouze devět bodů. „Opava byla k poražení, stejně jako soupeři před ní. Do druhého poločasu jsme vstoupili s menším úsilím a agresivitou, než Opava. Naše ztráty nás trápí několik zápasů, s tím se jen těžce vyhrává,“ smutně řekl děčínský kapitán Šimon Ježek, který byl s 18 body jasně nejlepším střelcem týmu ze severu Čech.

Opava třetí dějství vyhrála 20:9 a otočila zápas ve svůj prospěch. V poslední čtvrtině si ho v klidu pohlídala. Tahounem byl opět Jakub Šiřina. Zkušený rozehrávač, který v den zápasu oslavil 33. narozeniny, nastřílel 23 bodů. „Myslím, že jsme velice dobře praktikovali zónovou obranu, naše rotace byla velmi dobrá a Děčín nevěděl, co hrát. Je dobře, že jsme je dokázali takhle dostat z rovnováhy a zápas otočit. Za výhru jsme rádi,“ usmíval se.

Děčín za druhý poločas nastřílel 24 bodů, vyrobil 19 ztrát a připsal pátou porážku v ligové sezóně. „Naše střelecké procento bylo velmi nízké, abychom mohli pomýšlet na úspěch. Opava začala hrát ve druhém poločasu tvrději, a bylo vidět, že vyklepala z nohou únavu po dlouhé cestě. Také rozhodovalo to, že jsme si nepohlídali obranný doskok a dostali plno bodů z druhých šancí. Kluky musím pochválit za bojovnost, ale druhém poločase jsme příliš mnoho basketbalové kvality neukázali,“ uznal Grepl.

„ Dnes jsme opět předvedli ten náš autobusový vstup do zápasu, naštěstí domácí neodskočili nějak dramaticky. Ve druhém poločasu jsme ale přišli na recept, jak hrát přebíranou obranu, kluci se dostávali do dobrých pozic a také ukázali naši chytrost. Také oceňuji naši vůli, jež přinášela doskoky a koše s faulem. To rozhodlo,“ uzavřel vše spokojený trenér Opavy Petr Czudek.

Opava je tak stále na čele společně s Nymburkem, Děčín je s bilancí 2/5 předposlední. Válečníci sehrají před reprezentační pauzou ještě jeden zápas. Ve středu 25. listopadu doma od 18 hodin přivítají v rámci dohrávky 7. kola Ostravu.

BK ARMEX Děčín - BK Opava 68:77 (23:16, 44:38, 53:58)



Body: Ježek 18 (4x 3), Kroutil 9 (3), Šiška 9 (7 asistencí, TH 7/8, 8 získaných faulů), Pomikálek 8 (2x 3, 15 doskoků), Mach 7, Kotásek 6 (1x 3), Grunt 5, Žikla 4, Boyko 2 - Šiřina 23 (2x 3, 7 doskoků, 5 asistencí, 6 získaných míčů, 6 získaných faulů), Jurečka 12 (2x 3), Slavík 10 (1), Gniadek 9, Zbránek 8, Kvapil 7 (7 doskoků), Švandrlík 5 (1x 3), Páleník 3 (1).



Střelba za 2 body 11/26:20/41, za 3 body 10/33:7/24, TH 16/20:16/20. Doskoky 40:42 (útočné 14:16), asistence 13:11, ztráty 19:16, fauly 22:22.